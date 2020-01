Po 13 letih sta se razšla: igralec že v družbi drugih deklet

Igralec Jesse Metcalfe se je razšel s svojo zaročenko, igralko Caro Santano , poroča Fox News. Skupaj sta bila skoraj 13 let. Novica o njunem razhodu je po tujih tabloidih zaokrožila, ko so na dan prišle fotografije, na katerih si je Metcalfe zelo blizu z dvema različnima ženskama. 35-letnika so paparaci v svoje objektive ujeli, ko je pretekli konec tedna z igralko Jade Albany obiskal restavracijo v Los Angelesu, kasneje pa se je objemal še z manekenko Livio Pillmann .

Fotografi so Jesseja Metcalfeja in Jade Albany ujeli v eni od losangeleških restavracij.

Vir blizu nekdanjih zaljubljencev je na začetku tega tedna za E! News dejal, da se je Santana zaradi Jessejevih dejanj, za katera pred objavo fotografij ni vedela, popolnoma distancirala od zunanjega sveta. "Cara ima zlomljeno srce in se je popolnoma zaprla vase, zato zdaj govori z le peščico ljudi," je povedal vir in razkril, da se Jesse še ni izselil in se o tem še dogovarjata. "Caro so fotografije Jesseja z drugimi ženskami popolnoma presenetile," je zaključil vir.

Zvezdnika sta se zaročila leta 2016 in takrat je igralka za People dejala, da se nameravata poročiti leta 2018. "Poročila se bova septembra 2018, zato bom z načrtovanjem začela naslednje leto," je dejala. Nekdanja zaročenca sta lanski božič praznovala v Belgiji, nazadnje pa so ju skupaj videli četrtega januarja, ko sta se skupaj udeležila dogodka umetniške organizacije Art of Elysium v Los Angelesu.