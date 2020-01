Po 16 sezonah zapušča snemanje serije Talenti v belem

Igralec Justin Chambers se je odločil za nov korak v svoji karieri. Potem ko je igral v 16 sezonah serije Talenti v belem (Grey's Anatomy), se je odločil, da bo zapustil prizorišče snemanja in posledično svoj lik Dr. Alex Karev, ki mu je v tako dolgi dobi prirasel k srcu. Novico je potrdil tudi igralec, ki je za E! News povedal:"Ni boljše priložnosti, da se poslovim od serije in lika, ki je bil del mene zadnjih 15 let."

Priljubljeni igralec se je odločil, da se bo preizkusil še v kakšnih drugih vlogah: "Že nekaj časa bi rad razširil nabor svojih igralskih vlog in kariero. Letos bom dopolnil 50 let in imam veliko srečo, da imam izjemno ženo, ki me vedno podpira, in čudovite otroke, zato je pravi čas za spremembo."

V izjavi je še dodal:"Ker se poslavljam od Talentov v belem, bi se rad zahvalil ABC družini, Shondi Rimes, prvotnim igralcem Ellen Pompeo, Chandri Wilson in Jamesu Pickensu ter ostali neverjetni igralski zasedbi in nekdanji ter sedanji ekipi, nenazadnje pa tudi vsem oboževalcem, ki so naredili to pot nepozabno." Pri produkciji je Justin sodeloval od samega začetka leta 2005.