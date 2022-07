Po 17 letih zakona se razhajata Francesco Totti in Ilary Blasi

Po mesecih ugibanj je sedaj jasno, Francesco Totti in soproga Ilary Blasi se ločujeta. 45-letnik in štiri leta mlajša izbranka se razhajata po dveh desetletjih, ki sta jih preživela skupaj, od tega kar 17 v zakonu. Italijanski mediji poročajo, da bosta o zadevi že kmalu javno spregovorila, njuna zgodba pa naj bi bila zaključena že pred meseci.

Govorice o razvezi sta sprožila že v času praznovanja njegovega rojstnega dne, na katerem se Blasijeva ni pojavila. Na družbenih omrežjih sta izbrisala tudi skupne fotografije. Takrat so se v javnosti pojavile tudi informacije, da je kriva njegova nezvestoba, nekdanji kapetan Rome pa jih je odločno zanikal: ''V preteklem času sem poslušal nekatere stvari o sebi in svoji družini. Ni prvič, da so do mene prišle te lažne novice. Prosil bi vse, ki o tem pišete, da ste pazljivi, saj so vpleteni tudi otroci in otroke je potrebno spoštovati. Iskreno sem resnično utrujen od tega, da moram vse zanikati.''