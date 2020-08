Po 18 letih za umor raperja Jama Masterja Jaya obtožili dva moška

Jason Jay Mizell, bolj znan kot Jam Master Jay, je bil član hip hop senzacije Run DMC iz osemdesetih let, ki velja za pionirsko skupino, ki je popularizirala hip hop. Znani so predvsem po uspešnicah, kot sta It's Tricky, ki je po izidu leta 1983 postala prava uspešnica, in Walk This Way. Priljubljeno skupino je doletela posebna čast, ko so kot prva rap skupina odtisnili svoje roke na slavni ulici Hollywood Boulevard. Glasbenika je ubil zamaskiran napadalec, ki ga je večkrat ustrelil v glavo. Truplo so našli v snemalnem studiu v Queensu.