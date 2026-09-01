Po 18 letih v plusu: Podjetje Victorie Beckham prvič posluje z dobičkom

Modno in lepotno podjetje zvezdnice Victorie Beckham je prvič od ustanovitve leta 2008 ustvarilo dobiček iz poslovanja, je sporočilo podjetje. Poročila kažejo, da je Victoria Beckham Holdings Ltd, ki ga kot kreativna direktorica vodi nekdanja članica skupine Spice Girls, v letu 2025 po letih izgub ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 7,3 milijona funtov (8,5 milijona evrov). "Vsi smo dolgo in trdo delali za ta trenutek dobičkonosnosti in rasti," je Victoria ob tem finančnem mejniku povedala za Financial Times.

Victoria Beckham FOTO: Profimedia

"Glede težav, ki smo jih imeli v podjetju, smo bili vedno zelo transparentni. A zdaj smo si opomogli in rastemo z razumnim tempom. Po 20 letih ljudje na mojo blagovno znamko ne gledajo več kot na blagovno znamko slavnih", je dodala ponosno. Victoria Beckham je svojo istoimensko modno znamko ustanovila leta 2008, ko je na newyorškem tednu mode predstavila prvo kolekcijo. Podjetje je dolga leta poslovalo z izgubo, nato pa se je leta 2019 razširilo še na področje kozmetike in nege kože. Kljub rasti prodaje je bila znamka še pred nekaj leti globoko v rdečih številkah. Leta 2022 je imelo podjetje skoraj 54 milijonov funtov dolga, skupne izgube v letih poslovanja pa so se povzpele na več kot 66 milijonov funtov (77 milijonov evrov). Pri preživetju znamke je pomembno vlogo odigral njen mož, David Beckham, ki je skupaj z investitorji podjetje večkrat finančno podprl. "Če ne bi verjel vame, zdaj še vedno ne bi imela podjetja," je razkrila zvezdnica.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Victoria in David veljata za zelo povezan par. Profimedia

Victoria Beckham je stopila v bran svojim otrokom. Profimedia

David in Victoria. Profimedia

victoria in david beckham David Beckham

Victoria in David Beckham Profimedia

David in Victoria Beckham Profimedia











V ponedeljkovi izjavi je Belhassen, ki je predsednik podjetja Victoria Beckham Holdings, dejal: "Z dvema medsebojno dopolnjujočima se stebroma rasti – modo in lepoto –, vse bolj mednarodno bazo strank ter premišljenim poslovnim modelom je podjetje dobro pripravljeno na naslednjo fazo dobičkonosne rasti." Preobrat prihaja v času, ko Victoria Beckham načrtuje nadaljnjo mednarodno širitev. Znamka naj bi septembra odprla novo večjo trgovino v New Yorku, hkrati pa želi okrepiti svojo prisotnost v ZDA, Evropi in na Bližnjem vzhodu.