Po 18 letih v plusu: Podjetje Victorie Beckham prvič posluje z dobičkom

Modno in lepotno podjetje zvezdnice Victorie Beckham je prvič od ustanovitve leta 2008 ustvarilo dobiček iz poslovanja, je sporočilo podjetje. Poročila kažejo, da je Victoria Beckham Holdings Ltd, ki ga kot kreativna direktorica vodi nekdanja članica skupine Spice Girls, v letu 2025 po letih izgub ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 7,3 milijona funtov (8,5 milijona evrov).
"Vsi smo dolgo in trdo delali za ta trenutek dobičkonosnosti in rasti," je Victoria ob tem finančnem mejniku povedala za Financial Times.
"Glede težav, ki smo jih imeli v podjetju, smo bili vedno zelo transparentni. A zdaj smo si opomogli in rastemo z razumnim tempom. Po 20 letih ljudje na mojo blagovno znamko ne gledajo več kot na blagovno znamko slavnih", je dodala ponosno. Victoria Beckham je svojo istoimensko modno znamko ustanovila leta 2008, ko je na newyorškem tednu mode predstavila prvo kolekcijo. Podjetje je dolga leta poslovalo z izgubo, nato pa se je leta 2019 razširilo še na področje kozmetike in nege kože. Kljub rasti prodaje je bila znamka še pred nekaj leti globoko v rdečih številkah.
Leta 2022 je imelo podjetje skoraj 54 milijonov funtov dolga, skupne izgube v letih poslovanja pa so se povzpele na več kot 66 milijonov funtov (77 milijonov evrov). Pri preživetju znamke je pomembno vlogo odigral njen mož, David Beckham, ki je skupaj z investitorji podjetje večkrat finančno podprl. "Če ne bi verjel vame, zdaj še vedno ne bi imela podjetja," je razkrila zvezdnica.
V ponedeljkovi izjavi je Belhassen, ki je predsednik podjetja Victoria Beckham Holdings, dejal: "Z dvema medsebojno dopolnjujočima se stebroma rasti – modo in lepoto –, vse bolj mednarodno bazo strank ter premišljenim poslovnim modelom je podjetje dobro pripravljeno na naslednjo fazo dobičkonosne rasti."
Preobrat prihaja v času, ko Victoria Beckham načrtuje nadaljnjo mednarodno širitev. Znamka naj bi septembra odprla novo večjo trgovino v New Yorku, hkrati pa želi okrepiti svojo prisotnost v ZDA, Evropi in na Bližnjem vzhodu.
Spice Girls so bila izjemno uspešna britanska pop skupina, ustanovljena leta 1994. Sestavljalo jih je pet članic, vsaka s svojim prepoznavnim vzdevkom, kot je bil Victorijin 'Posh Spice'. Skupina je postala globalni kulturni fenomen v poznih 90. letih, znana po svojem sporočilu o 'girl power' oziroma ženski moči, kar je močno vplivalo na pop kulturo tistega časa.
Dobiček iz poslovanja (v angleščini znan kot 'operating profit') je finančni kazalnik, ki meri dobičkonosnost podjetja iz njegove osnovne dejavnosti. Izračuna se tako, da se od vseh prihodkov, ustvarjenih s prodajo izdelkov ali storitev, odštejejo vsi operativni stroški, kot so stroški materiala, plače zaposlenih, najemnine in trženje. Ta kazalnik ne vključuje davkov ali obresti, zato jasno kaže, kako učinkovito podjetje upravlja s svojimi vsakodnevnimi procesi.
Newyorški teden mode (New York Fashion Week) je eden od štirih najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, poleg tednov mode v Parizu, Londonu in Milanu. Za oblikovalce, kot je Victoria Beckham, predstavlja ključno platformo za predstavitev novih kolekcij mednarodnim medijem, vplivnim modnim kritikom in kupcem. Uspešna predstavitev na takšnem dogodku lahko blagovni znamki prinese svetovno prepoznavnost in odpre vrata na globalne trge.
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