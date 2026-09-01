Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Po 18 letih v plusu: Podjetje Victorie Beckham prvič posluje z dobičkom

London, 01. 09. 2026 09.55 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Victoria Beckham

Victoria Beckham je dokazala, da se vztrajnost izplača. Dobesedno. Njeno podjetje je namreč po 18 letih prvič sporočilo, da poslujejo z dobičkom. Zvezdnica je po letih rdečih številk in ob pomoči soproga Davida Beckhama dosegla, da njena blagovna znamka uspešno konkurira na mednarodnem trgu.

Modno in lepotno podjetje zvezdnice Victorie Beckham je prvič od ustanovitve leta 2008 ustvarilo dobiček iz poslovanja, je sporočilo podjetje. Poročila kažejo, da je Victoria Beckham Holdings Ltd, ki ga kot kreativna direktorica vodi nekdanja članica skupine Spice Girls, v letu 2025 po letih izgub ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 7,3 milijona funtov (8,5 milijona evrov).

"Vsi smo dolgo in trdo delali za ta trenutek dobičkonosnosti in rasti," je Victoria ob tem finančnem mejniku povedala za Financial Times.

Victoria Beckham
Victoria Beckham
FOTO: Profimedia

"Glede težav, ki smo jih imeli v podjetju, smo bili vedno zelo transparentni. A zdaj smo si opomogli in rastemo z razumnim tempom. Po 20 letih ljudje na mojo blagovno znamko ne gledajo več kot na blagovno znamko slavnih", je dodala ponosno. Victoria Beckham je svojo istoimensko modno znamko ustanovila leta 2008, ko je na newyorškem tednu mode predstavila prvo kolekcijo. Podjetje je dolga leta poslovalo z izgubo, nato pa se je leta 2019 razširilo še na področje kozmetike in nege kože. Kljub rasti prodaje je bila znamka še pred nekaj leti globoko v rdečih številkah.

Leta 2022 je imelo podjetje skoraj 54 milijonov funtov dolga, skupne izgube v letih poslovanja pa so se povzpele na več kot 66 milijonov funtov (77 milijonov evrov). Pri preživetju znamke je pomembno vlogo odigral njen mož, David Beckham, ki je skupaj z investitorji podjetje večkrat finančno podprl. "Če ne bi verjel vame, zdaj še vedno ne bi imela podjetja," je razkrila zvezdnica.

V ponedeljkovi izjavi je Belhassen, ki je predsednik podjetja Victoria Beckham Holdings, dejal: "Z dvema medsebojno dopolnjujočima se stebroma rasti – modo in lepoto –, vse bolj mednarodno bazo strank ter premišljenim poslovnim modelom je podjetje dobro pripravljeno na naslednjo fazo dobičkonosne rasti."

Preobrat prihaja v času, ko Victoria Beckham načrtuje nadaljnjo mednarodno širitev. Znamka naj bi septembra odprla novo večjo trgovino v New Yorku, hkrati pa želi okrepiti svojo prisotnost v ZDA, Evropi in na Bližnjem vzhodu.

Razlagalnik

Spice Girls so bila izjemno uspešna britanska pop skupina, ustanovljena leta 1994. Sestavljalo jih je pet članic, vsaka s svojim prepoznavnim vzdevkom, kot je bil Victorijin 'Posh Spice'. Skupina je postala globalni kulturni fenomen v poznih 90. letih, znana po svojem sporočilu o 'girl power' oziroma ženski moči, kar je močno vplivalo na pop kulturo tistega časa.

Dobiček iz poslovanja (v angleščini znan kot 'operating profit') je finančni kazalnik, ki meri dobičkonosnost podjetja iz njegove osnovne dejavnosti. Izračuna se tako, da se od vseh prihodkov, ustvarjenih s prodajo izdelkov ali storitev, odštejejo vsi operativni stroški, kot so stroški materiala, plače zaposlenih, najemnine in trženje. Ta kazalnik ne vključuje davkov ali obresti, zato jasno kaže, kako učinkovito podjetje upravlja s svojimi vsakodnevnimi procesi.

Newyorški teden mode (New York Fashion Week) je eden od štirih najpomembnejših modnih dogodkov na svetu, poleg tednov mode v Parizu, Londonu in Milanu. Za oblikovalce, kot je Victoria Beckham, predstavlja ključno platformo za predstavitev novih kolekcij mednarodnim medijem, vplivnim modnim kritikom in kupcem. Uspešna predstavitev na takšnem dogodku lahko blagovni znamki prinese svetovno prepoznavnost in odpre vrata na globalne trge.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Victoria Beckham podjetje dobiček

Poročil se je brat pevke Billie Eilish, glasbeni producent Finneas

24ur.com Kdo greje srca nogometašev Lige prvakov?
Zadovoljna.si Victoria Beckham razkrila recept za popoln mejkap
24ur.com "Smo ena ekipa, ki raste skupaj"
Cekin.si Beckhamov zaslužek na svetovnem prvenstvu - šteje milijone
Cekin.si Victoria Beckham podira rekorde: kako je minus spremenila v plus
Moskisvet.com Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
24ur.com Fenomen zvezdnice Taylor Swift: Ona je piflarka
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Dragi šolarji, pogumno v novo šolsko leto
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Kot mamica bi bila ponosna: tako princ Harry danes vzgaja svoja otroka
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Lahko obšolske dejavnosti vzgojijo bolj sočutne najstnike?
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
Hči Kylie Jenner ukradla šov: njen odgovor je postal spletna uspešnica
zadovoljna
Portal
Po hudi nesreči je videti bolje kot kdajkoli prej
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Mesečni horoskop: Eno znamenje čaka mesec, poln ljubezni in lepih presenečenj
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Dnevni horoskop: Rake bodo prevzela čustva, škorpijone čaka pozornost
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
Ti outfiti bodo letos kraljevali ob vrnitvi v šolske klopi
vizita
Portal
Kaj pomeni, če imate zjutraj grenak okus v ustih?
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
Najslabše navade za vašo prebavo in telo, ki jih zdravniki odsvetujejo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
5 najpogostejših napak, ki poslabšajo alergijo na ambrozijo
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
20 minut gibanja izboljša spomin podobno kot kratek spanec
cekin
Portal
V Nemčiji primanjkuje 25.000 teh strokovnjakov: plače segajo do 7.700 evrov na mesec
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje sodelavca, ki lahko v trenutku postane neprijetno
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Vprašanje, ki razdvaja družine: kdo mora plačati vozniški izpit?
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
Serijo so končali pred 20 leti, on pa še vedno prejema milijone
moskisvet
Portal
Prva miss sveta je bila prava senzacija: Zmagovalka, ki je šokirala v bikiniju
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Mislijo, da imajo vedno prav? To lahko razkriva nižji IQ
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Nikoli ni vedela, kako posebna je bila: takšna je bila Audrey Hepburn, ko so ugasnile kamere
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
Drzno na balkonu: Pevka pokazala svojo najbolj drzno plat
dominvrt
Portal
Septembrska opravila: Kako pravilno pripraviti vrt na hladnejše dni
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Črne lise na baziliki? To je razlog in tako jo lahko rešite
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kuharski mojstri opozarjajo: te napake neoprijemljivo ponev uničijo veliko prej
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
Kako do dolgotrajno lepih usnjenih čevljev: Popoln vodnik za nego
okusno
Portal
Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Za dober imunski sistem jejte ta živila
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Skoraj vsi to počnemo z jajci, a strokovnjaki pravijo, da ni najboljša ideja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
Fuži s tartufi, ob katerih Luka Jezeršek ni skrival navdušenja
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Čao Bela
Čao Bela
Premiera
Premiera
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907