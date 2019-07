Po 20 letih spregovoril o boleči izgubi: eno leto sem jokal

77-letni glasbenik je leta 1998 izgubil svojo veliko ljubezen zaradi raka na dojki. Linda se je z boleznijo borila tri leta in umrla pri 56 letih, kar je McCartneyja močno prizadelo. "Mislim, da sem jokal eno leto skupaj, včasih več včasih manj. Vedno pričakuješ, da bo v prostor vstopila oseba, ki si jo imel rad, ker si tako navajen nanjo," je povedal McCartney in dodal: "Bilo je že skoraj sramotno, ker sem toliko jokal, ampak je bila to edina stvar, ki sem jo takrat lahko naredil."

Vedno je težko sprejeti smrt ljubljene osebe, ker pa smo si ljudje različni, se tudi s tem spoprijemamo vsak drugače. Izberemo si način, za katerega menimo, da nam bo najhitreje zacelil rane. Nič drugače pa ni pri slavnem Paulu McCartneyju , članu legendarne skupine The Beatles, ki kar dvajset let ni mogel spregovoriti o smrti svoje žene Linde McCartney .

Prav zaradi te iste bolezni pa je Paul izgubil že mamo Mary McCartney leta 1959. Umrla je stara 47 let, on pa je bil takrat star le 14 let. Spomnil je tudi na to težko obdobje: "Moja mama in Linda sta umrli zaradi raka na dojki. Takrat nisem vedel, zaradi česa je umrla mama, ker o tem ni nihče govoril, ona pa je le jokala. Vsi so bili glede tega nekako mirni. Kako hudo je v resnici pa sem se zavedal takrat, ko sem očeta slišal ihteti v sosednji sobi. Bilo je tragično, saj ga nikoli nismo slišali jokati."

Ljubeč poklon ženi in njenemu ustvarjanju

Slavni basist se je z Lindo poročil leta 1969, dve leti po razpadu Beatlesov pa sta ustanovila tudi band imenovan Wings. Glasbenikova žena je bila sicer ameriška glasbenica, ki pa je bila hkrati tudi profesionalna fotografinja tako znanih, kot tudi manj znanih glasbenikov. Paul in njegovi dve hčerki, Mary in Stella McCartney, so zdaj v umetnostni galeriji in muzeju Kelvingrove v Glasgowu razstavili njena dela, ki jih javnost ni še nikoli videla. Predstavljene so fotografije iz koncertov in portreti glasbenikov, ki jih je v objektiv lovila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Luč sveta pa je med mnogimi fotografijami uzrl tudi njen dnevnik, ki ga je Linda takrat pisala.