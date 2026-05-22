Tuja scena

Po 30 letih predvajanja se je poslovila oddaja The Late Show s Colbertom

New York, 22. 05. 2026 14.32 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
E.K. STA
Stephen Colbert

Po 30 letih predvajanja je bila v četrtek na ameriški televiziji še zadnjič na sporedu večerna komična oddaja The Late Show. Priljubljeni komik Stephen Colbert, ki je oddajo vodil 11 let, je v njej gostil glasbenika Paula McCartneyja, s katerim sta skupaj izvedla skladbo britanske skupine The Beatles Hello, Goodbye.

Stephen Colbert je oddajo The Late Show prevzel od Davida Lettermana leta 2015, veljal pa je za enega ostrih kritikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Za vodenje oddaje je v 11 letih prejel številne nominacije in tudi televizijske nagrade emmy.

Stephen Colbert in Paul McCartney
Stephen Colbert in Paul McCartney
FOTO: Profimedia

Televizija CBS je nato lani nepričakovano napovedala ukinitev oddaje, kar je sprožilo ugibanja o morebitnem popuščanju pritiskom Bele hiše. Pri CBS so takrat sicer dejali, da oddajo, ki je bila na sporedu že od leta 1993, ukinjajo iz finančnih razlogov.

V zadnji oddaji The Late Show v četrtek je Colbert gostil glasbenika Paula McCartneyja. Pogovarjala sta se predvsem o spominih na skupino The Beatles, ob koncu pa sta skupaj izvedla njihovo skladbo Hello, Goodbye, poroča britanski BBC.

Pred gledališčem Ed Sullivan v New Yorku, kjer so jo snemali vseh 30 let, se je po koncu zadnje oddaje zbrala množica oboževalcev, ki so Colberta pričakali z napisi "Hvala Stephen" in "Colberta za predsednika".

"Hvala bogu, da je končno odšel!" pa je na svojem omrežju Truth Social odhod Colberta in zadnjo izvedbo oddaje komentiral Donald Trump. "Neverjetno, da je zdržal tako dolgo! Brez talenta, brez gledanosti, brez življenja," je še zapisal.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
22. 05. 2026 16.00
osebno se ga rad gledal čeprav je bil levak je bil normalen ne pa kot ostali kot Jimmy Kimmel ki bi potreboval strokovno pomoč
Lucky888
22. 05. 2026 15.49
Amerika zašla po nacistični poti vodenja države tudi v medijih, samo da je Trump srečen, lastnika CBS mu ližeta tazadnjo. Talkshow z najišjim raitingom pa finančni razlog ukinitve, ja shure... Ne ne.. Trumpa pa ne kritizirat. Pa sej Janez bo pa pri nas začel s svojo trumpovsko represijo tudi nad mediji.. že videno. Janšizem=Trumpizem
lokson
22. 05. 2026 15.39
Prepozno. Pajac populistični.
J Kvas
22. 05. 2026 15.28
Samo da je Trump zadovoljen.
Amor Fati
22. 05. 2026 14.37
Men bo ostal v spominu po tistem obredu ponizevanja v katerem je bil oblecen v injekcijo in plesal na neko otrosko pesem. Bolnik na kvadrat. Vse za denar, vse za blisc, vse za eter, vse za slavo.
