Po 30 letih predvajanja se je poslovila oddaja The Late Show s Colbertom

Stephen Colbert je oddajo The Late Show prevzel od Davida Lettermana leta 2015, veljal pa je za enega ostrih kritikov ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Za vodenje oddaje je v 11 letih prejel številne nominacije in tudi televizijske nagrade emmy.

Televizija CBS je nato lani nepričakovano napovedala ukinitev oddaje, kar je sprožilo ugibanja o morebitnem popuščanju pritiskom Bele hiše. Pri CBS so takrat sicer dejali, da oddajo, ki je bila na sporedu že od leta 1993, ukinjajo iz finančnih razlogov.

V zadnji oddaji The Late Show v četrtek je Colbert gostil glasbenika Paula McCartneyja. Pogovarjala sta se predvsem o spominih na skupino The Beatles, ob koncu pa sta skupaj izvedla njihovo skladbo Hello, Goodbye, poroča britanski BBC.

Pred gledališčem Ed Sullivan v New Yorku, kjer so jo snemali vseh 30 let, se je po koncu zadnje oddaje zbrala množica oboževalcev, ki so Colberta pričakali z napisi "Hvala Stephen" in "Colberta za predsednika".

"Hvala bogu, da je končno odšel!" pa je na svojem omrežju Truth Social odhod Colberta in zadnjo izvedbo oddaje komentiral Donald Trump. "Neverjetno, da je zdržal tako dolgo! Brez talenta, brez gledanosti, brez življenja," je še zapisal.