Po 34 letih predvajali sporni Madonnin oglas

Madonna pa slavi ponovni izid svojega odpovedanega oglasa za gazirano pijačo. 34 let po tem, ko je bil ta oglas prepovedan. V oglasu iz leta 1989 je namreč promovirala svojo takrat novo pesem Like a prayer, za katero je posnela precej kontroverzen videospot. Verska skupina je bila namreč ogorčena ob prizorih gorečih križev in zapeljevanja temnopoltih svetnikov, spot je obsodil celo Vatikan. Čeprav v oglasu za pijačo ni bilo nič spornega, ogledalo pa si ga je 250 milijonov gledalcev v več kot 40 državah, je bes velikega dela javnosti kmalu dosegel umik oglasa in prekinitev štiri in pol milijona evrov vredne pogodbe med pevko in podjetjem. Sporni oglas so zdaj, po 34 letih predvajali na podelitvi MTV nagrad, za kar se je Madonna zahvalila podjetju, ki je po njenem končno razumelo genialnost tega sodelovanja.