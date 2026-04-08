Po 50 letih ponovno združeni prvi Charliejevi angelčki

Igralke Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd so pred 50 leti prvič stopile pred kamero kot Charliejevi angelčki, ob obletnici serije pa so se ponovno zbrale na dogodku v Los Angelesu. Zvezdnice so skupaj stopile na rdečo preprogo in nasmejane pozirale fotografom, da se bodo srečale, pa so sporočile že januarja v skupni izjavi za javnost.

"Vsi so bili presenečeni, ko smo s Farrah in Jackie kot Charliejevi angelčki prvič stopile pred kamero in s prvim delom prebile led," je za People povedala Jackson in dodala: "Čez noč smo doživele slavo, kot so je bili deležni rock zvezdniki. Ko se nam je v drugi sezoni pridružila še Cheryl, je dodala svoj edinstveni pečat in norija se je nadaljevala."

Igralke so na dogodku izpostavile, da so k snemanju pristopile bolj lahkotno, kmalu pa je postalo jasno, da serija skriva tudi sporočilo, da so ženske prav tako sposobne kot moški. "Ponosne smo, da smo lahko vsak teden po eno uro zabavale televizijske gledalce. Da so se lahko sprostili, pozabili na svoje težave, hkrati pa smo bile v navdih mladim ženskam po vsem svetu," so dejale.