Tuja scena

Po 50 letih ponovno združeni prvi Charliejevi angelčki

Los Angeles, 08. 04. 2026 14.45 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.Z.
Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd

Pred pol stoletja so se na malih ekranih prvič proti nasprotnikom borila dekleta, ki jih je pod svojim okriljem združil Charlie. Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd so bile prvi Charliejevi angelčki, ob obletnici pa so se igralke ponovno zbrale na dogodku v Los Angelesu.

Igralke Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd so pred 50 leti prvič stopile pred kamero kot Charliejevi angelčki, ob obletnici serije pa so se ponovno zbrale na dogodku v Los Angelesu. Zvezdnice so skupaj stopile na rdečo preprogo in nasmejane pozirale fotografom, da se bodo srečale, pa so sporočile že januarja v skupni izjavi za javnost.

Kate Jackson, Jaclyn Smith in Cheryl Ladd.
FOTO: Profimedia

"Vsi so bili presenečeni, ko smo s Farrah in Jackie kot Charliejevi angelčki prvič stopile pred kamero in s prvim delom prebile led," je za People povedala Jackson in dodala: "Čez noč smo doživele slavo, kot so je bili deležni rock zvezdniki. Ko se nam je v drugi sezoni pridružila še Cheryl, je dodala svoj edinstveni pečat in norija se je nadaljevala."

Igralke so na dogodku izpostavile, da so k snemanju pristopile bolj lahkotno, kmalu pa je postalo jasno, da serija skriva tudi sporočilo, da so ženske prav tako sposobne kot moški. "Ponosne smo, da smo lahko vsak teden po eno uro zabavale televizijske gledalce. Da so se lahko sprostili, pozabili na svoje težave, hkrati pa smo bile v navdih mladim ženskam po vsem svetu," so dejale.

Jaclyn Smith, Farrah Fawcett, Kate Jackson leta 1976.
FOTO: Profimedia

Serija je bila na sporedu med leti 1976 in 1981, prvotna zasedba pa so bile Jackson, Smith in Farrah Fawcett. Pozneje se je zamenjalo kar nekaj igralk. Fawcett, ki se je posvetila filmu, je po prvi sezoni nadomestila Ladd, dve leti pozneje pa se je poslovila še Jackson, ki jo je zamenjala Shelley Hack in nato še Tanya Roberts, ki je umrla leta 2021. Smith je edina od prvotne igralske trojice, ki je igrala v vseh petih sezonah.

Katy Perry ob novi objavi: Nisem vedela, da te lahko karma nagradi

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

StAnalitik
08. 04. 2026 16.06
A to so PVC grandmamas
0 0
peglezn
08. 04. 2026 15.56
da pri tolk denarja izgledaš kot precej vožena srbska turbo pevačica, je pa tudi sramota za kirurge.
0 0
dark Cat
08. 04. 2026 15.52
Isti lepotni kirurg?
0 0
bohinj je zakon
08. 04. 2026 15.52
So vse tri bile pri istemu "plastičarju"?
+1
1 0
wsharky
08. 04. 2026 15.36
top plastic fantastic
+6
6 0
bibaleze
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
moskisvet
Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
dominvrt
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Komar
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
