Po Aguileri, Ori in Cardi B kreacijo hrvaškega oblikovalca nosi tudi Beyonce

Že če tvoje obleke nosijo Nicki Minaj, Christina Aguilera in Cardi B, je velik dosežek, ko pa se za tvojo kreacijo odloči tudi Beyonce, je to res posebna čast. S tem se lahko pohvali hrvaški modni oblikovalec Juraj Zigman, ki je oblekel že številna svetovno znana imena, navdušenje nad tem, da je tudi 'kraljica' nosila njegovo kreacijo, pa je delil na svojem Instagramu. "Nikoli si nisem mislil, da bom to napisal, a zelo sem vesel, da bo mojo obleko nosila prav ona," je zapisal ob video kreacije, ki jo je ustvaril za zvezdnico.

Nicki Minaj, Cardi B, Rita Ora, Doja Cat, Christina Aguilera, dekleta iz skupine Little Mix in še mnoge druge zvezdnice so nosile kreacije modnega oblikovalca Juraja Zigmana. Hrvaški oblikovalec pa se je nedavno pohvalil, da bo njegovo obleko nosila tudi ena in edina 'kraljica' Beyonce.

"Kmaluu! Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj to napisal, a tako sem vesel, da mojo kreacijo nosi sama kraljica Beyonce," je zapisal ob video, ki ga je objavil na Instagramu, in s tem razkril, kakšno kreacijo je ustvaril za zvezdnico. "Dolgo smo čakali, za mano je več mesecev trdega dela in predanosti, a končni rezultat je boljši, kot sem pričakoval," je zapisal 39-letnik in se obenem zahvalil za zaupanje in priložnost sodelovanja."O, moj bog! Beyonce je v Zigmanu," je še dodal za konec.

Pop zvezdnica kreacijo Hrvata nosi na svoji svetovni turneji Renaissance Tour. Zanjo je izdelal bogato okrašen srebrn korzet s pripadajočimi krili in ogrinjalo. "Zelo sem vesel in navdušen," je za hrvaški portal 24sata povedal oblikovalec z Reke in dodal, da več zaradi pogodbe ne sme razkriti. "A kmalu boste izvedeli še kaj več," je še dodal.

Zigman je sicer ponosen na sodelovanja s številnimi svetovno znanimi imeni, svoje kreacije pa redno deli na družbenih omrežjih. Tako je za lansko praznovanje noči čarovnic izdelal kostum nekonvencionalne Pepelke, ki ga je nosila Nicki Minaj. Pred tem je za slavno raperko ustvaril zlat korzet, ki ga je nosila na podelitvi glasbenih nagrad MTV Video Music Awards leta 2018.

Med tistimi, ki so navdušeni nad talentom 39-letnega Hrvata, je tudi Christina Aguilera, ki je lani za nastop v Los Angelesu izbrala rdeč korzet. "V veliko čast mi je bilo delati s Christino. Je zelo samosvoja, največ pa sem sodeloval z njeno stilistko, ki je čisto 'nora'," je takrat povedal oblikovalec, ki je pevko, s katero sodeluje že leta, oblekel tudi za številne druge dogodke in gostovanja v televizijskih oddajah.

