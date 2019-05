Po analizi DNK izvedel, da je podedoval veliko posest in milijone

''Pri 18 letih sem imel druge prioritete in po glavi so mi hodile drugačne stvari kot danes,'' je priznal Adland in pojasnil, da je takrat analizo DNK tudi sam potisnil na stranski tir. Nedavno pa je sprejel odločitev, da želi zadevi priti do dna in ugotoviti, kdo je v resnici njegov pravi oče. Tako je s pomočjo analize DNK prišel do odkritja, ki je praktično čez noč spremenilo njegovo življenje: test je namreč potrdil, da je v resnici Charlesov sin in da je premožen. Novica pa je bila pospremljena z nekoliko manj prijetnim dejstvom: svojega očeta nikoli ni dobro spoznal in ga tudi ne bo mogel, saj je Charles avgusta lani pri starosti 62 let umrl – po poročanju tujih medijev zaradi slabega življenjskega stila in prepogoste zlorabe drog.