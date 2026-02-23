Po aretaciji nekdanjega princa njegova bivša žena pristala na rehabilitaciji

Sarah Ferguson naj bi se po aretaciji svojega nekdanjega moža, Andrewa Mountbattna-Windsorja , prijavila v wellness kliniko v Švici, medtem ko so pod drobnogledom tudi njene povezave z zloglasnim Jeffreyjem Epsteinom .

Nekdanja vojvodinja Yorška naj bi zapustila Združeno kraljestvo in se prijavila v kliniko za okrevanje Paracelsus v Zürichu, je kot prvi poročal Daily Mail. Klinika se osredotoča na duševno zdravje in ponuja osebno, diskretno oskrbo za tiste, ki se spopadajo z odvisnostmi, motnjami hranjenja ter kroničnimi boleznimi in invalidnostmi. Luksuzni rehabilitacijski center naj bi stal več kot 14.500 evrov na noč.

Tam naj bi nekaj časa preživela že pred tedni, in sicer takoj po božiču pa vse do konca januarja. "V Paracelsusu se vedno počuti kot doma in ve, da bo tam deležna ljubezni in pozornosti ter strokovne zdravstvene oskrbe, ko se bo počutila najbolj ranljivo," je dejal vir za omenjeni medij.

Njenega nekdanjega moža, nekdanjega princa Andrewa, so 19. februarja, na njegov 66. rojstni dan, aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije. Preden so ga izpustili, so ga okoli 12 ur zasliševali na policijski postaji. Andrew je bil aretiran zaradi domnevnega posredovanja zaupnih trgovinskih dokumentov Epsteinu, obsojenemu spolnemu prestopniku. Če bo spoznan za krivega, mu grozi najvišja zaporna kazen.