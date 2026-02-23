Po aretaciji nekdanjega princa njegova bivša žena pristala na rehabilitaciji

Sarah Ferguson naj bi se po aretaciji svojega nekdanjega moža, Andrewa Mountbattna-Windsorja, prijavila v wellness kliniko v Švici, medtem ko so pod drobnogledom tudi njene povezave z zloglasnim Jeffreyjem Epsteinom.
Nekdanja vojvodinja Yorška naj bi zapustila Združeno kraljestvo in se prijavila v kliniko za okrevanje Paracelsus v Zürichu, je kot prvi poročal Daily Mail. Klinika se osredotoča na duševno zdravje in ponuja osebno, diskretno oskrbo za tiste, ki se spopadajo z odvisnostmi, motnjami hranjenja ter kroničnimi boleznimi in invalidnostmi. Luksuzni rehabilitacijski center naj bi stal več kot 14.500 evrov na noč.
Tam naj bi nekaj časa preživela že pred tedni, in sicer takoj po božiču pa vse do konca januarja. "V Paracelsusu se vedno počuti kot doma in ve, da bo tam deležna ljubezni in pozornosti ter strokovne zdravstvene oskrbe, ko se bo počutila najbolj ranljivo," je dejal vir za omenjeni medij.
Njenega nekdanjega moža, nekdanjega princa Andrewa, so 19. februarja, na njegov 66. rojstni dan, aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije. Preden so ga izpustili, so ga okoli 12 ur zasliševali na policijski postaji. Andrew je bil aretiran zaradi domnevnega posredovanja zaupnih trgovinskih dokumentov Epsteinu, obsojenemu spolnemu prestopniku. Če bo spoznan za krivega, mu grozi najvišja zaporna kazen.
Britanski pravni viri so za Page Six povedali, da bi se Fergusonova lahko v prihodnje soočila z vprašanji pristojnih organov. Čeprav ni dokazov o kakršnem koli kaznivem dejanju Fergusonove, "ima policija morda podlago za zaslišanje Sarah Ferguson, saj je lahko v tej zadevi pomembna priča," nam je povedal vrhunski odvetnik. "Morda ji bodo želeli zastaviti nekaj vprašanj. Čeprav Sarah Ferguson takrat ni bila na javni funkciji, ne vem, kaj ve in ali je kaj razkrila," je dodal.
Vir blizu kraljeve družine je dan po njegovi aretaciji za Daily Mail povedal, da 66-letnica ni bila v dobrem duševnem stanju."Govoril sem z nekaterimi njenimi prijatelji. Sliši se, kot da je v slabem stanju. Ljudem je govorila, da resnično trpi zaradi svojega duševnega zdravja in misli, da jo vsi želijo ujeti," je dejal vir.
Fergusonovi, ki je od Andrewa ločena od leta 1996, je bil oktobra 2025 zaradi škandala z Epsteinom odvzet naziv vojvodinje Yorške. Vir je takrat za Page Six povedal, da bo "vedno stala ob Andrewu in da ga bo vedno ljubila".
Princ Andrew, vojvoda Yorški, je drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Filipa. Rodil se je leta 1960 in je bil v času svoje aktivne vojaške kariere pilot helikopterja v Kraljevi mornarici. V zadnjih letih je bil vpleten v več škandalov, predvsem povezanih z njegovimi stiki z Jeffreyjem Epsteinom, kar je vodilo do njegovega umika iz javnega življenja in odvzema vojaških nazivov ter kraljevih pokroviteljstev.
Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni prestopnik, ki je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi osebami iz politike, posla, znanosti in zabave. Obtožen je bil trgovine z belim blagom in zarote z namenom trgovanja z belim blagom, vključno z izkoriščanjem mladoletnic. Njegova smrt v zaporu leta 2019 je sprožila številne teorije zarote.
