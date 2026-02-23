Naslovnica
Tuja scena

Po aretaciji nekdanjega princa njegova bivša žena pristala na rehabilitaciji

London, 23. 02. 2026 12.02 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
E.K.
Sarah Ferguson in Andrew Mountbatten-Windsor

Sarah Ferguson naj bi po aretaciji nekdanjega moža, princa Andrewa, obiskala ugledno in izjemno drago kliniko v Švici, kjer se posvečajo duševnemu zdravju in odvisnostim. "Govoril sem z nekaterimi njenimi prijatelji. Sliši se, kot da je v slabem stanju," je dejal vir blizu kraljeve družine.

Sarah Ferguson naj bi se po aretaciji svojega nekdanjega moža, Andrewa Mountbattna-Windsorja, prijavila v wellness kliniko v Švici, medtem ko so pod drobnogledom tudi njene povezave z zloglasnim Jeffreyjem Epsteinom.

Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
FOTO: Profimedia

Nekdanja vojvodinja Yorška naj bi zapustila Združeno kraljestvo in se prijavila v kliniko za okrevanje Paracelsus v Zürichu, je kot prvi poročal Daily Mail. Klinika se osredotoča na duševno zdravje in ponuja osebno, diskretno oskrbo za tiste, ki se spopadajo z odvisnostmi, motnjami hranjenja ter kroničnimi boleznimi in invalidnostmi. Luksuzni rehabilitacijski center naj bi stal več kot 14.500 evrov na noč.

Tam naj bi nekaj časa preživela že pred tedni, in sicer takoj po božiču pa vse do konca januarja. "V Paracelsusu se vedno počuti kot doma in ve, da bo tam deležna ljubezni in pozornosti ter strokovne zdravstvene oskrbe, ko se bo počutila najbolj ranljivo," je dejal vir za omenjeni medij.

Njenega nekdanjega moža, nekdanjega princa Andrewa, so 19. februarja, na njegov 66. rojstni dan, aretirali zaradi suma kršitve javne funkcije. Preden so ga izpustili, so ga okoli 12 ur zasliševali na policijski postaji. Andrew je bil aretiran zaradi domnevnega posredovanja zaupnih trgovinskih dokumentov Epsteinu, obsojenemu spolnemu prestopniku. Če bo spoznan za krivega, mu grozi najvišja zaporna kazen.

Preberi še Britanska vlada razmišlja o izključitvi princa Andrewa iz nasledstva

Britanski pravni viri so za Page Six povedali, da bi se Fergusonova lahko v prihodnje soočila z vprašanji pristojnih organov. Čeprav ni dokazov o kakršnem koli kaznivem dejanju Fergusonove, "ima policija morda podlago za zaslišanje Sarah Ferguson, saj je lahko v tej zadevi pomembna priča," nam je povedal vrhunski odvetnik. "Morda ji bodo želeli zastaviti nekaj vprašanj. Čeprav Sarah Ferguson takrat ni bila na javni funkciji, ne vem, kaj ve in ali je kaj razkrila," je dodal.

Preberi še 'V 12 letih dela za kraljico nisem zaznala, da bi med otroki delala razlike'

Vir blizu kraljeve družine je dan po njegovi aretaciji za Daily Mail povedal, da 66-letnica ni bila v dobrem duševnem stanju."Govoril sem z nekaterimi njenimi prijatelji. Sliši se, kot da je v slabem stanju. Ljudem je govorila, da resnično trpi zaradi svojega duševnega zdravja in misli, da jo vsi želijo ujeti," je dejal vir.

Fergusonovi, ki je od Andrewa ločena od leta 1996, je bil oktobra 2025 zaradi škandala z Epsteinom odvzet naziv vojvodinje Yorške. Vir je takrat za Page Six povedal, da bo "vedno stala ob Andrewu in da ga bo vedno ljubila".

Razlagalnik

Princ Andrew, vojvoda Yorški, je drugi sin kraljice Elizabete II. in princa Filipa. Rodil se je leta 1960 in je bil v času svoje aktivne vojaške kariere pilot helikopterja v Kraljevi mornarici. V zadnjih letih je bil vpleten v več škandalov, predvsem povezanih z njegovimi stiki z Jeffreyjem Epsteinom, kar je vodilo do njegovega umika iz javnega življenja in odvzema vojaških nazivov ter kraljevih pokroviteljstev.

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni spolni prestopnik, ki je bil znan po svojih povezavah z vplivnimi osebami iz politike, posla, znanosti in zabave. Obtožen je bil trgovine z belim blagom in zarote z namenom trgovanja z belim blagom, vključno z izkoriščanjem mladoletnic. Njegova smrt v zaporu leta 2019 je sprožila številne teorije zarote.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Sarah Ferguson prince Andrew Jeffrey Epstein aretacija rehabilitacija kraljeva družina

Zlata olimpijka Eileen Gu po osvojeni zlati medalji izvedela, da ji je umrla babica

Vrnitev na podelitev baft: princesa Catherine na rdeči preprogi

KOMENTARJI19

ŠeVednoPlešem
23. 02. 2026 13.21
Torej nekdanji princ Andrew je grešni kozel , očitno da je bil žrtvovan , Trump pa bo iz tega prišel brez praske ? Tudi Melania ne vemo, kakšna je bila njena vloga pri Epsteinu
Odgovori
0 0
Oliguma
23. 02. 2026 13.14
Verjamem, da se bi za 15.000 na noč vsaka počutila ljubljeno😅 Sicer pa treba z decom vret strpati v prvo luknjo..in tam pustiti.
Odgovori
+2
3 1
komandos
23. 02. 2026 13.12
Tudi princi na belih konji niso več tisto kot so nekoč bili samo še v pravljica
Odgovori
+3
3 0
fizelj2
23. 02. 2026 13.07
Redko se zgodi da takega veljaka doleti kazen. Svaka čast UK ! Američani bi se lahko kaj naučili...pa se ne bodo.. ker še vedno mislijo da so greatest country on the planet
Odgovori
+2
3 1
juventina10
23. 02. 2026 13.05
celo svoje življenje je več ali manj v bankrotu,zato ji je epstein posojal denar,živela pa brezplacno s svojim bivšim.
Odgovori
+3
4 1
Morgoth
23. 02. 2026 13.04
Glede na to, da je simpala za Epsteinom, je tudi jedla "beef jerky" kot on?🤮🤬
Odgovori
+1
2 1
sabro4
23. 02. 2026 13.02
glede na svinjarije o njej katere hodijo na dan, ji je zihr slabo, kuščarka perverzna
Odgovori
+4
5 1
Slovenska pomlad
23. 02. 2026 12.57
Politično ga preganjajo, tako kot Janšo in Jankovića.
Odgovori
-5
3 8
Morgoth
23. 02. 2026 13.02
Kletar...🤦
Odgovori
+1
3 2
komandos
23. 02. 2026 13.14
tvojega holoba pa preganja KPK de de
Odgovori
+2
3 1
Hvala...
23. 02. 2026 12.51
Tudi brez aretacije je potrebna rehabilitacije..vecina teh stvorov ni NORMALNIH..
Odgovori
+10
10 0
Mortir
23. 02. 2026 12.44
in spet takoj stara zgodba o "krhkem zdravju"
Odgovori
+9
9 0
Samo navijač
23. 02. 2026 12.44
Sj je lahko. Ko vidi kaj vse je ta žvad počela otrokom. FUJ........
Odgovori
+3
4 1
komercialka
23. 02. 2026 12.35
Nič drugega si ne zaslužita, kot oba strpati v najslabše areste v neko oddaljeno angleško kolonijo in jim predvajati posnetke iz Epsteinovih zabav. Ne pa neka psihiatrična zdravljenja, ki ne zaležejo takim modelom čisto nič. Pa da jih vidimo po enem mesecu, če ne že po enem tednu.
Odgovori
+6
6 0
Prelepa Soča
23. 02. 2026 12.18
Morda Švica ne izroča delikventov?
Odgovori
+4
4 0
Vojko Kos
23. 02. 2026 12.14
Tam se počuti ljubljena in sprejeta?! 🤣🤣🤣 Povsod bi bilo tako za 14500 zelencev na noč! 🤣🤣🤣
Odgovori
+14
14 0
Paranormal cracktivity
23. 02. 2026 12.07
sedaj ko so jo dobili s prstom v marmeladi je pa kriza
Odgovori
+8
9 1
