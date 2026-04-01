Po aretaciji Tigerja Woodsa se je oglasila njegova bivša: Ne vpletajte me v to

Čeprav Kristin Smith v javnosti ne govori o zvezi z nekdanjim partnerjem Tigerjem Woodsom, se je odzvala na njegovo nedavno aretacijo zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc. Vplivnica, ki je bila s 50-letnim športnikom v zvezi leta 2016, je na družbenem omrežju delila daljši zapis, v katerem je zaprosila za spoštovanje zasebnosti njene družine in poudarila, da ne želi biti del novega incidenta, v katerega je vpleten Woods.
Stilistka je svojim sledilcem sporočila, da ne želi, da jo ponovno vpletajo v takšno situacijo in neresnične govorice, saj je od njune zveze minilo že veliko časa. "V minulih letih se je zgodilo veliko nepovezanih travmatičnih incidentov, s katerimi se nisem znala najbolje spoprijeti in so zame zelo neprijetni," je zapisala v Instagramovi zgodbi in priznala, da je tako ona kot njeni družinski člani pogosto anksiozna in se boji, da bi jo kdo kontaktiral, jo opazoval ali ji sledil, vse z željo, da bi izzval reakcijo v povezavi s čim, kar je že dlje časa ne zadeva več.
Dodala je, da si je vzela potreben čas, da je predelala svojo osebno izkušnjo z zvezdnikom in je hvaležna za trenutke, ki so jo oblikovali v osebo, kakršna je. V povezavi z Woodsom pa je zapisala še: "Upam, da se bodo ljudje opomnili, da je oseba, ki jih je zabavala in zmagovala, predvsem človek, ki si prav tako zasluži dostojanstvo kot vsi ostali."
Zaprosila je za spoštovanje zasebnosti njene družine in opomnila, da je že pred desetletjem izbrala molčečnost v povezavi z neprijetno situacijo, kot mnogi sklepajo, je s tem namignila na pogodbo o molčečnosti, ki naj bi jo podpisala, ko je bila v zvezi z Woodsom. "To ni bilo vedno preprosto, a ostati zvesta sebi je katarzično. Gremo naprej," je zaključila zapis.
Smith in Woods sta se razšla po letu dni, nekaj mesecev pozneje pa je bil zvezdnik aretiran zaradi vožnje pod vplivom, ko je zaspal za volanom in povzročil prometno nesrečo. "S Kristin sva se lani razšla," je na družbenem omrežju sporočil avgusta 2017, tri mesece po nesreči. Kot so pokazali testi, ki jih je moral opraviti po aretaciji, je bil pozitiven na več opioidnih sredstev. Oktobra je priznal krivdo za nepremišljeno vožnjo.
To pa ni bilo prvič, da je vozil pod vplivom. Pod vplivom uspaval je povzročil nesrečo že leta 2009 in nato še leta 2021, ko si je v hujši prometni nesreči poškodoval nogo. V nesreči, v kateri je bil udeležen pred dnevi, se je njegovo vozilo obrnilo, kljub temu, da je test alkoholiziranosti opravil, pa je zavrnil testiranje urina, zaradi česar je bil aretiran. Policisti so namreč opazili znake, ki so kazali, da je omamljen.
Tiger Woods je eden najuspešnejših profesionalnih igralcev golfa v zgodovini. Svojo kariero je zaznamoval z izjemnimi dosežki, vključno z osvojitvijo številnih velikih turnirjev, kot so Masters, prvenstvo PGA, US Open in The Open Championship. Woods je znan po svoji izjemni tehniki, mentalni moči in sposobnosti, da je golf približal širšemu občinstvu, s čimer je postal ena najbolj prepoznavnih športnih ikon na svetu. Njegova kariera je bila kljub nekaterim osebnim težavam in poškodbam izjemno vplivna na razvoj golfa.
Vožnja pod vplivom nedovoljenih substanc (pogosto okrajšano kot DUI ali DWI) se nanaša na upravljanje motornega vozila medtem, ko je oseba pod vplivom alkohola ali drog, ki vplivajo na njene vozniške sposobnosti. Te substance lahko vključujejo prepovedane droge, zdravila na recept ali celo nekatere zdravila brez recepta, ki lahko povzročijo zaspanost ali poslabšajo reflekse in presojo. Zakoni glede vožnje pod vplivom se razlikujejo med državami in jurisdikcijami, vendar je cilj vseh enak: zmanjšati tveganje za prometne nesreče in zagotoviti varnost na cestah.
Pogodba o molčečnosti (NDA - Non-Disclosure Agreement) je pravni dokument, ki ustvarja zaupno razmerje med strankama. V njej se ena ali obe stranki zavežeta, da ne bosta razkrili določenih informacij tretjim osebam. Takšne pogodbe se pogosto uporabljajo v poslovnem svetu za zaščito poslovnih skrivnosti, inovacij ali finančnih podatkov, lahko pa se uporabljajo tudi v osebnih odnosih, na primer po razhodu ali v primeru reševanja sporov, da se prepreči javno izpostavljanje občutljivih podrobnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.