Po aretaciji Tigerja Woodsa se je oglasila njegova bivša: Ne vpletajte me v to

Čeprav Kristin Smith v javnosti ne govori o zvezi z nekdanjim partnerjem Tigerjem Woodsom, se je odzvala na njegovo nedavno aretacijo zaradi vožnje pod vplivom nedovoljenih substanc. Vplivnica, ki je bila s 50-letnim športnikom v zvezi leta 2016, je na družbenem omrežju delila daljši zapis, v katerem je zaprosila za spoštovanje zasebnosti njene družine in poudarila, da ne želi biti del novega incidenta, v katerega je vpleten Woods.

Policija je obravila fotografijo Tigerja Woodsa, ki je nastala po zadnji aretaciji pred nekaj dnevi. FOTO: Profimedia

Stilistka je svojim sledilcem sporočila, da ne želi, da jo ponovno vpletajo v takšno situacijo in neresnične govorice, saj je od njune zveze minilo že veliko časa. "V minulih letih se je zgodilo veliko nepovezanih travmatičnih incidentov, s katerimi se nisem znala najbolje spoprijeti in so zame zelo neprijetni," je zapisala v Instagramovi zgodbi in priznala, da je tako ona kot njeni družinski člani pogosto anksiozna in se boji, da bi jo kdo kontaktiral, jo opazoval ali ji sledil, vse z željo, da bi izzval reakcijo v povezavi s čim, kar je že dlje časa ne zadeva več.

Dodala je, da si je vzela potreben čas, da je predelala svojo osebno izkušnjo z zvezdnikom in je hvaležna za trenutke, ki so jo oblikovali v osebo, kakršna je. V povezavi z Woodsom pa je zapisala še: "Upam, da se bodo ljudje opomnili, da je oseba, ki jih je zabavala in zmagovala, predvsem človek, ki si prav tako zasluži dostojanstvo kot vsi ostali."

Zaprosila je za spoštovanje zasebnosti njene družine in opomnila, da je že pred desetletjem izbrala molčečnost v povezavi z neprijetno situacijo, kot mnogi sklepajo, je s tem namignila na pogodbo o molčečnosti, ki naj bi jo podpisala, ko je bila v zvezi z Woodsom. "To ni bilo vedno preprosto, a ostati zvesta sebi je katarzično. Gremo naprej," je zaključila zapis. Smith in Woods sta se razšla po letu dni, nekaj mesecev pozneje pa je bil zvezdnik aretiran zaradi vožnje pod vplivom, ko je zaspal za volanom in povzročil prometno nesrečo. "S Kristin sva se lani razšla," je na družbenem omrežju sporočil avgusta 2017, tri mesece po nesreči. Kot so pokazali testi, ki jih je moral opraviti po aretaciji, je bil pozitiven na več opioidnih sredstev. Oktobra je priznal krivdo za nepremišljeno vožnjo.

To pa ni bilo prvič, da je vozil pod vplivom. Pod vplivom uspaval je povzročil nesrečo že leta 2009 in nato še leta 2021, ko si je v hujši prometni nesreči poškodoval nogo. V nesreči, v kateri je bil udeležen pred dnevi, se je njegovo vozilo obrnilo, kljub temu, da je test alkoholiziranosti opravil, pa je zavrnil testiranje urina, zaradi česar je bil aretiran. Policisti so namreč opazili znake, ki so kazali, da je omamljen.