Tuja scena

Po Bahamih bosta Taylor in Travis obiskala tudi Hrvaško

Vela Draga, 29. 03. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Travis Kelce, Taylor Swift

Kako bo potekala njuna poroka, kakšno obleko bo nosila nevesta, kdo vse bo povabljen in ne nazadnje, kje bosta preživela medene tedne. Oboževalce zanima praktično vse o poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja, a zvezdnika se trudita vse ohraniti v čim večji tajnosti. No, po pisanju tujih medijev pa jima je ušla skrivnost, kje in kako bosta preživela medene tedne.

Poroka Taylor Swift in Travisa Kelceja je tema, ki odpira številna vprašanja, predvsem pa javnosti ponuja zelo malo jasnih informacij. Zvezdnika se namreč trudita, da bi čim več podrobnosti same poroke ostalo zavito v tančico skrivnosti, saj bi svoj veliki dan rada doživela v miru in povsem po svoje. A tujim medijem je uspelo izbrskati, kje bosta preživela medene tedne.

Taylor Swift in Travis Kelce se bosta letos poročila.
FOTO: AP

Zaljubljenca naj bi se po poroki, za katero se ugiba, da se bo zgodila 13. junija letos, saj je 13 pevkina srečna številka, odpravila na kar tri tedne dolgo potovanje. Na svojem seznamu destinacij, ki jih želita obiskati, so številna mesta, celo evropska. Ampak pojdimo lepo po vrsti. Bodoča zakonca bosta svoje popotovanje začela na eksotičnih Bahamih, ki so znani po svoji lepoti in diskretnosti, zato so idealni za začetek romantičnega pobega. Iz Karibov se bosta nato napotila v Evropo, kjer ju čakajo novi izzivi in bogata kulturna doživetja.

Evropski del njunih medenih tednov je skrbno načrtovan in vključuje nekatere izmed najbolj ikoničnih lokacij. Tuji mediji navajajo, da naj bi potovanje po Bahamih nadaljevala v Italiji, od tam se bosta premaknila v večno romantični Pariz in nato na prestižno Azurno obalo, ki slovi po svoji eleganci in osupljivih pokrajinah. Po Franciji se bosta močno približala tudi Sloveniji, saj bosta obiskala Hrvaško, kar zanju nima zgolj turističnega pomena. Slavni športnik je v začetku preteklega leta s svojim bratom Jasonom v podcastu razkril, da ima hrvaške korenine, zato si želi obiskati Velo Drago v Gorskem Kotarju. Od tam naj bi namreč prihajala Juraj in Marija Štajduhar, njegova prednika, ki sta se v začetku 20. stoletja iz Hrvaške preselila v ZDA v Cleveland, kjer sta si ustvarila novo življenje.

Travis Kelce je v Taylor Swift tako zaljubljen, da si jo želi za svojo ženo.
FOTO: Profimedia

Njun postanek pri naših južnih sosedih torej ni le turistična odločitev, temveč izpolnitev dolgoletne želje in način, da se Travis poveže s svojimi koreninami. Zaključni del evropskega dela medenih tednov bosta preživela v Grčiji, kjer se pričakuje, da bosta uživala v obmorskih lepotah in zgodovinski dediščini. S tem bo zaokrožen pester evropski del potovanja, ki združuje kulturo, zgodovino in osebno raziskovanje. Po Evropi pa bosta svojo avanturo nadaljevala na vzhod, in sicer v sodobni Singapur, znan po svojih inovativnih dosežkih, sledi obisk prostrane in raznolike Avstralije, nato pa se bo izjemno tritedensko popotovanje sklenilo v raju na Zemlji, na sončnih Havajih, kjer se bosta po napornem, a čudovitem potovanju sprostila ob turkizni vodi.

Vir blizu paru je za InStyle poudaril pomen tega potovanja: "To je edinstvena izkušnja za njiju, lahko sta popolnoma sproščena in uživata v skupnem času, preden se vrneta k svojim obveznostim." Svoje bližnje naj bi zaljubljenca že obvestila, da bosta v tem času popolnoma nedosegljiva, saj se želita posvetiti le en drugemu in raziskovanju sveta.

O njuni poročni slovesnosti je sicer znano še to, da naj bi potekala na posestvu Holiday House v Rhode Islandu. Prav tako se pričakuje, da bodo za zagotovitev zasebnosti vsi udeleženci, tako gostje kot tudi osebje, podpisali pogodbe o zaupnosti. Ta ukrep je praktično nujen za ohranitev intime in izogibanje nezaželenemu medijskemu poročanju. Pevka je ob neki priložnosti, v pogovoru z Grahamom Nortonom, glede obsega slavja na duhovit način izrazila svoje stališče. "Navdušena sem. Stresne so le poroke, na katere povabite malo ljudi, saj morate potem ocenjevati svoje odnose s prijatelji. Jaz tega ne bom delala. Vabilo bo dobil vsak, s komer sem kdaj govorila," je povedala v smehu.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Taylor Swift Travis Kelce poroka medeni tedni Hrvaška Rhode Island celebrity

