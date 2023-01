Po Beckhamovem obisku Katarja kritike za nastop v Dubaju še Beyonce

Potem ko je svetovno nogometno prvenstvo v Katarju obiskal David Beckham in doživel val kritik, se je s podobno situacijo sedaj srečala tudi Beyonce. Pevka je po več kot štirih letih nastopila v dubajskem prestižnem resortu, koncert pa je bil namenjen zgolj povabljencem. Beyonce naj bi za svoj nastop zaslužila približno 22 milijonov evrov, njene oboževalce pa je poleg zneska zmotilo še dejstvo, da je nastopila v tako neliberalni državi.

Združeni arabski emirati imajo še vedno zelo strogo zakonodajo, ki prepoveduje istospolne zveze, homoseksualce, ki bi se izpostavili v javnosti, pa lahko doleti tudi do deset let zaporne kazi. Na Beyoncejin nastop se je tako odzvala tudi soustanoviteljica nevladne organizacije LGB Alliance, Bev Jackson , ki je dejala, da pevkin nastop meče senco na vso podporo, ki jo je v minulih letih izkazala skupnosti.

Hotelski resort se je sicer povezal še s Kendall Jenner , saj v njihovih prostorih strežejo njeno znamko tekile, 818. Povabljeni vplivneži in novinarji, ki so lahko prisostvovali prvemu pevkinemu koncertu po letu 2018, pa na željo 41-letnice nastopa niso smeli snemati. Zapela je kar 19 pesmi, med njimi je bil tudi duet z njeno 11-letno hčerko Blue Ivy , prisotni pa so bili prikrajšani za pesmi z njenega zadnjega albuma Renaissance , ki naj bi bil ljubezensko pismo temnopoltim in istospolno usmerjenim glasbenikom.

"Beyonce za mnoge homoseksualce predstavlja ikono. Prav zato je naša organizacija globoko razočarana, da je privolila v nastop v Dubaju, kjer istospolne zveze niso legalne, kaznujejo pa jih lahko celo s smrtjo," je za The Telegraph povedala Jacksonova. Podobno vprašanje pa je zastavila tudi kraljica preobleke Kitty Scott-Claus, ki je na Twitterju zapisala: "Mi lahko nekdo razloži, zakaj je bil David Beckham pred mesecem tarča kulture črtanja, sedaj pa isti ljudje podpirajo Beyonce, ki je nastopila v Dubaju? Ena pravila veljajo za enega, druga pa za drugega?"

"Oba sta zatisnila oči in za to dobila milijonska plačila, ob tem pa promovirala barbarski režim. V Beyoncejinem primeru je bilo to vredno več kot 20 milijonov evrov," pa se je razburil nek pevkin oboževalec, spet drugi pa je ob tem dodal, da v isti koš sodi tudi Kylie Minogue.

Prestižnega dogodka so se sicer udeležili podjetnik Jonathan Cheben, igralka Michelle Keegan, pevski par Rochelle in Marvin Humes, igralec Liam Payne, model Eleanor Calder in vplivnež Alex Carmichael.