Po Bidnovem odstopu podporo Harrisovi izrazili tudi številni zvezdniki

Po Bidnovem odstopu od kandidature za nov mandat ameriškega predsednika se je hitro odzval tudi Hollywood. Med zvezdniki, ki so po 81-letniku podporo za predsedniško kandidatko izrazili sedanji podpredsednici Kamali Harris, so bili med drugim pevka Cher, raperka Cardi B, igralka Barbra Streisand, igralec Robert De Niro in pevec John Legend.