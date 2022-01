Po bitki s krvnim rakom umrl slavni komik Louie Anderson

Igralec Louie Anderson je umrl v bolnišnici v Las Vegasu, kjer je bil na zdravljenju, potem ko so mu diagnosticirali difuzni velik B-celični limfom, najpogostejši tip Ne-Hodgkinovega limfoma. Andersonov dolgoletni publicist Glenn Schwartz je novico o njegovi smrti potrdil v petek. Prejšnji teden je Andersonov predstavnik dejal, da je 68-letni igralec med zdravljenjem počival.

"Komik Louie Anderson je trenutno v bolnišnici v Las Vegasu, kjer se zdravi zaradi difuznega velikega B-celičnega limfoma, oblika raka," je za Rolling Stone povedal Glenn Schwartz v članku, objavljenem 18. januarja.

Anderson, rojen v Saint Paulu v Minnesoti, je leta 2016 prejel nagrado emmy za izjemnega stranskega igralca za vlogo v seriji Baskets, potem ko je bil nominiran tri leta zapored. Leta 1997 in 1998 je prejel tudi dva emmyja za svojo animirano serijo Life with Louie. Bil je voditelj zabavne oddaje Family feud (Družinski boj), za trejo oživitev oddaje od leta 1999 do 2002, napisal pa je tudi štiri knjige, med njimi tudi Hey Mom: Stories for My Mother, But You Can Read Them Too.

Skozi svojo bogato kariero je Anderson postal znan kot eden najbolj priljubljenih ameriških komikov, pred tem pa si je pri TV-programu Comedy Central prislužil naziv "Eden od 100 najboljših stand-up komikov vseh časov". Velik del njegovih komičnih nastopov je bil osredotočenih na njegov boj s kilogrami.

Marca 2021 je Anderson spregovoril o svoji poti hujšanja in razkril, da je izgubil 40 kilogramov zaradi 'intermittent fastinga' oziroma po slovensko prekinitvenega posta. Gre za način prehranjevanja, kjer se izmenjujeta obdobji postenja in prehranjevanja, poleg tega pa štetje kalorij ni pomembno. Pomembno je le, da obroke časovno uskladite, tako da v vaše telo dlje časa ne vnašate hrane.