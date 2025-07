Po bitki z rakom je umrl igralec Julian McMahon

Po bitki z rakom je umrl avstralski igralec Julian McMahon, najbolj znan po televizijskih vlogah v serijah Čarovnice, Pod nožem lepote in FBI: Most Wanted ter po vlogi superzlobneža Doctorja Dooma v uspešnici Fantastični štirje. Da je igralec umrl v starosti 56 let, je potrdila njegova žena Kelly Paniagua.