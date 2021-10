Po bitki z rakom umrl igralec iz serije Prijatelji

Igralec James Michael Tyler je po triletni bitki z rakom na prostati umrl v svojem losangeleškem domovanju. Žalostno vest je sporočil njegov predstavnik Toni Benson , ki je ob tem povedal, da kljub temu, da ga je svet poznal kot Guntherja iz serije Prijatelji , je bil ta veliko več. "Za svoje bližnje je bil igralec, glasbenik, ljubeč mož in aktivist, ki je ljudi ozaveščal o nevarnosti raka na prostati."

James Michael Tyler je bil igralec, glasbenik, ljubeč mož in aktivist.

"Ko si ga spoznal, si spoznal novega prijatelja," je še povedal predstavnik. Igralec se je z zahrbtno boleznijo, o kateri je ozaveščal tudi ostale, boril kar tri leta, raka pa so mu odkrili potem, ko je k zdravniku odšel na rutinski pregled. Kasneje je dejal, da zaradi bolezni ni mogel več hoditi, zdravili pa so ga tudi s hormonsko terapijo.

Uradni Twitter profil serije Prijatelji je ob novici napisal: "Žalujemo za izgubo ljubljenega igralca in sestavnega dela naše družine. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji, kolegi in oboževalci."