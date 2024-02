Po bitki z rakom umrl sin igralca Garyja Siniseja: Naša srca so zlomljena

"Kot vsaka družina, ki doživi tako izgubo, smo zlomljeni in se spopadamo po svojih najboljših močeh. Staršu je zelo težko izgubiti otroka. Moje srce je z vsemi, ki so utrpeli podobno izgubo, in vsemi, ki so izgubili ljubljeno osebo," je zapisal na spletni. "Vsi smo na nek način že občutili izgubo. V preteklih letih sem srečal veliko družin, ki so izgubile svoje padle junake. To je zelo težko, za njimi pa ostajajo zlomljena srca," se je navezal na delo fundacije, ki pomaga družinam vojnih veteranov.

Sinise je razkril, da je sin diagnozo dobil avgusta leta 2018, le nekaj mesecev za tem, ko so njegovi ženi Moiri Harris povedali, da ima raka na dojki v tretjem stadiju. Igralec je zapisal, da je bila dvojna diagnoza za družino velik udarec, sam pa se je na spletu takoj pozanimal o sinovi bolezni. Dodal je, da gre za vrsto raka, ki je zelo redka in se začne v hrbtenjači, na leto pa za njo v povprečju zboli 300 Američanov.