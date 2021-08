Po bitki z rakom umrla ena izmed domnevnih žrtev Billa Cosbyja

Sunni Welles je Billa Cosbyja prvič spoznala na snemanju televizijske serije Jaz, vohun. Cosbyja je nato pri sedemnajstih znova srečala v nekem jazz klubu, v katerem je nastopila kot obetavna pevka. Leta 2015 se je pridružila skupini žensk, ki so komika obtožile spolnega napada, in razkrila, kaj se je zgodilo tiste noči. Dejala je, da je v klubu naročila brezalkoholno pijačo, nato pa se je, ne da bi se spomnila, kako je prišla domov, gola zbudila v svojem stanovanju. Ko je naslednje jutro poklicala Cosbyja, ji je ta dejal, da je pila šampanjec in da jo je zato odpeljal domov. "Bil je zvezdnik. Bil je Bill Cosby, zato sem svoje spomine globoko zakopala. Spregovorila sem zaradi vseh pogumnih žensk, ki so to storile pred mano."