Po boju s težko boleznijo umrl igralec Pierre Deny

Po boju z ALS-om je umrl igralec Pierre Deny, ki je v tretji in četrti sezoni priljubljene serije Emily v Parizu zaigral izvršnega direktorja izmišljenega podjetja Louisa de Léona. Star je bil 69 let. "Z žalostjo sporočamo, da je po težkem in kratkem boju z ALS-om umrl Pierre Deny," je izjavo njegove hčerke povzel Daily Mail.
Od soigralca serije se je nadružbenem omrežju že poslovil Paul Forman, ki je v Instagramovi zgodbi zapisal: "Moje srce je po novici, da je umrl Pierre Deny, zlomljeno. Bilo mi je v čast sodelovati z njim in njegovo toplino ter nadarjenot opazovati od blizu. V mislih sem z njegovo družino in ljubljenimi. Počivaj v miru." 32-letni zvezdnik je dodal tudi Denyjevo črno-belo fotografijo.
Na družbenem omrežju se mu je poklonila tudi soigralka iz francoske serije Demain nous appartient, Luce Mouchel, s katero sta sodelovala celo desetletje. V francoščini je zapisala: "Mislim na tvoje hčerke in njihov uzjemen pogum. Spominjam se svojega zadnjega obiska pri tebi in tvojih iskrivih oči. Počivaj v miru, dr. Dumaze!"
Glavna zvezdnica serije, Lily Collins, je nedavno sporočila, da so začeli s snemanjem šeste sezone serije, ki bo hkrati tudi zadnja.
Amiotrofična lateralna skleroza, bolj znana pod kratico ALS, je progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. Bolezen povzroči postopno odmiranje motoričnih nevronov, ki so odgovorni za nadzor prostovoljnih mišičnih gibov. Posledica tega je postopna oslabelost mišic, izguba nadzora nad gibanjem, težave pri govoru, požiranju in dihanju, medtem ko kognitivne funkcije pri večini bolnikov ostanejo ohranjene.
V ZDA se ALS pogosto imenuje Lou Gehrigova bolezen, po slavnem igralcu bejzbola Louju Gehrigu. Leta 1939 je bil Gehrig prisiljen končati svojo izjemno športno kariero pri ekipi New York Yankees, potem ko so mu diagnosticirali to bolezen. Njegova javna bitka z ALS-om je pomagala ozavestiti svetovno javnost o tej bolezni, ki je bila do takrat v širši javnosti precej neznana.
