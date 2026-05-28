Po boju s težko boleznijo umrl igralec Pierre Deny

Po boju z ALS-om je umrl igralec Pierre Deny , ki je v tretji in četrti sezoni priljubljene serije Emily v Parizu zaigral izvršnega direktorja izmišljenega podjetja Louisa de Léona. Star je bil 69 let. "Z žalostjo sporočamo, da je po težkem in kratkem boju z ALS-om umrl Pierre Deny," je izjavo njegove hčerke povzel Daily Mail .

Od soigralca serije se je nadružbenem omrežju že poslovil Paul Forman, ki je v Instagramovi zgodbi zapisal: "Moje srce je po novici, da je umrl Pierre Deny, zlomljeno. Bilo mi je v čast sodelovati z njim in njegovo toplino ter nadarjenot opazovati od blizu. V mislih sem z njegovo družino in ljubljenimi. Počivaj v miru." 32-letni zvezdnik je dodal tudi Denyjevo črno-belo fotografijo.

Na družbenem omrežju se mu je poklonila tudi soigralka iz francoske serije Demain nous appartient, Luce Mouchel, s katero sta sodelovala celo desetletje. V francoščini je zapisala: "Mislim na tvoje hčerke in njihov uzjemen pogum. Spominjam se svojega zadnjega obiska pri tebi in tvojih iskrivih oči. Počivaj v miru, dr. Dumaze!"

Glavna zvezdnica serije, Lily Collins, je nedavno sporočila, da so začeli s snemanjem šeste sezone serije, ki bo hkrati tudi zadnja.