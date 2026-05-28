Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Po boju s težko boleznijo umrl igralec Pierre Deny

Pariz, 28. 05. 2026 14.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Pierre Deny

Umrl je francoski igralec Pierre Deny, najbolj znan po seriji Emily v Parizu. 69-letnik se je boril z boleznijo amiotrofično lateralno sklerozo oziroma ALS-om. Novico o njegovi smrti je javnosti sporočila igralčeva hči, od njega pa so se na družbenih omrežjih poslovili tudi soigralci.

Po boju z ALS-om je umrl igralec Pierre Deny, ki je v tretji in četrti sezoni priljubljene serije Emily v Parizu zaigral izvršnega direktorja izmišljenega podjetja Louisa de Léona. Star je bil 69 let. "Z žalostjo sporočamo, da je po težkem in kratkem boju z ALS-om umrl Pierre Deny," je izjavo njegove hčerke povzel Daily Mail.

Pierre Deny
Pierre Deny
FOTO: Profimedia

Od soigralca serije se je nadružbenem omrežju že poslovil Paul Forman, ki je v Instagramovi zgodbi zapisal: "Moje srce je po novici, da je umrl Pierre Deny, zlomljeno. Bilo mi je v čast sodelovati z njim in njegovo toplino ter nadarjenot opazovati od blizu. V mislih sem z njegovo družino in ljubljenimi. Počivaj v miru." 32-letni zvezdnik je dodal tudi Denyjevo črno-belo fotografijo.

Na družbenem omrežju se mu je poklonila tudi soigralka iz francoske serije Demain nous appartient, Luce Mouchel, s katero sta sodelovala celo desetletje. V francoščini je zapisala: "Mislim na tvoje hčerke in njihov uzjemen pogum. Spominjam se svojega zadnjega obiska pri tebi in tvojih iskrivih oči. Počivaj v miru, dr. Dumaze!"

Glavna zvezdnica serije, Lily Collins, je nedavno sporočila, da so začeli s snemanjem šeste sezone serije, ki bo hkrati tudi zadnja.

Razlagalnik

Amiotrofična lateralna skleroza, bolj znana pod kratico ALS, je progresivna nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači. Bolezen povzroči postopno odmiranje motoričnih nevronov, ki so odgovorni za nadzor prostovoljnih mišičnih gibov. Posledica tega je postopna oslabelost mišic, izguba nadzora nad gibanjem, težave pri govoru, požiranju in dihanju, medtem ko kognitivne funkcije pri večini bolnikov ostanejo ohranjene.

V ZDA se ALS pogosto imenuje Lou Gehrigova bolezen, po slavnem igralcu bejzbola Louju Gehrigu. Leta 1939 je bil Gehrig prisiljen končati svojo izjemno športno kariero pri ekipi New York Yankees, potem ko so mu diagnosticirali to bolezen. Njegova javna bitka z ALS-om je pomagala ozavestiti svetovno javnost o tej bolezni, ki je bila do takrat v širši javnosti precej neznana.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
pierre deny igralec smrt emily v parizu serija

Adam Sandler na premiero ženinega filma v trenirki

Zadovoljna.si Umrl igralec, ki ga poznamo iz priljubljene modne serije
Moskisvet.com Umrl zvezdnik serije Emily v Parizu: kruta bolezen mu je vzela življenje
24ur.com Umrl zvezdnik serije Talenti v belem
24ur.com Umrl je legendarni režiser Vinci Vogue Anžlovar
Moskisvet.com Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Moskisvet.com Smrt trka na njegova vrata, ima pa samo 63 let
24ur.com Octavia Spencerjeva o Sandri Bullock: Izgubila je sorodno dušo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Če se vam to dogaja ponoči, bodite pozorni: lahko gre za opozorilni znak telesa
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
cekin
Portal
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725