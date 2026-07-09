Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Po boju z zdravstvenimi težavami z nepričakovano karierno odločitvijo

New York, 09. 07. 2026 08.52 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Dolly Parton

Po težkem obdobju, ki ga je zaznamovala bolezen in izguba moža, se 80-letna Dolly Parton na sceno vrača z velikimi načrti. Oboževalce je navdušila z napovedjo avtobiografskega muzikala, ki obljublja iskren vpogled v njeno izjemno življenje in glasbeni opus.

Dolly Parton se kljub zdravstvenim težavam ne namerava upokojiti. Oboževalce je presenetila z novico, da z muzikalom Dolly: A True Original Musical odhaja na Broadway. "To ni zgodba o blišču in sijaju, ki ga ljudje vidijo navzven," je legendarna country pevka, ki v predstavi sicer ne bo nastopila, povedala v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, in dodala: "Gre za to, od kod v resnici prihajam, kaj sem doživela, kaj sem izgubila, kaj sem ljubila in kako sem našla svojo življenjsko pot."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

80-letnica je pojasnila, da bo muzikal pripovedovan z njenimi lastnimi besedami in skozi glasbo, ki jo je spremljala na vsakem koraku njenega življenjskega in umetniškega potovanja. Razkrila je tudi, da za predstavo ustvarja nove pesmi, ob tem pa bodo zazvenele tudi nekatere njene največje uspešnice. "To so uresničene sanje. Komaj čakam, da vse to delim z vami," je dodala.

Težko pričakovani muzikal pod režijsko taktirko Bartletta Shera bo prve predpremiere v New Yorku doživel decembra letos, uradna premiera pa bo 19. januarja 2027 – na njen 81. rojstni dan. Muzikal je bil prvič uprizorjen lani v Nashvillu, od takrat pa je doživel več ustvarjalnih sprememb.

Preberi še Dolly Parton zaradi zdravstvenih težav odpovedala gostovanje v Las Vegasu

Nova karierna poteza prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je zvezdnica zaradi zdravstvenih težav odpovedala svojo težko pričakovano koncertno rezidenco v Las Vegasu. Šest koncertov je najprej preložila že lansko leto, nato pa jih je še dokončno odpovedala. "Imam dobre in nekoliko slabe novice. Dobra novica je, da se zelo dobro odzivam na zdravila in zdravljenje ter da sem iz dneva v dan bolje," je povedala v videoposnetku, objavljenem maja, in dodala, da je slaba novica ta, da bo minilo še nekaj časa, preden bo znova pripravljena za nastope na odru.

Preberi še Dolly Parton v prvi objavi po moževi smrti: Vedno te bom ljubila

Partonova je o svojih zdravstvenih težavah prvič javno spregovorila septembra 2025, ko je zaradi ledvičnih kamnov odpovedala nastop v zabaviščnem parku Dollywood. Marca istega leta je umrl tudi njen mož Carl Dean. Po smrti življenjskega sopotnika, s katerim sta bila poročena skoraj šest desetletij, si je glasbenica za kratek čas vzela premor od glasbenega ustvarjanja, da bi se posvetila žalovanju.

Dolly Parton broadway pevka muzikal kariera

Princ Harry po porazu na sodišču: Prišli smo po pravico, a je nismo dobili

Zadovoljna.si Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
24ur.com Majči: Začutila sem, da se želim vrniti v glasbeni svet, in dala odpoved
24ur.com Susan Boyle po možganski kapi: Močno sem se borila
24ur.com Tina Marinšek se po devetih letih vrača na glasbeno sceno
24ur.com Sarina je vesela, da spet lahko verjame v svoje sanje
Moskisvet.com Navdihujoče: 3 leta po možganski kapi spet tam, kjer je najbolj srečna
24ur.com Dolly Parton o Beyonce: Ona ne bi prosjačila druge ženske kot jaz
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Marc Cucurella iskreno o življenju s sinom z avtizmom
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Znana Slovenka bo prvič postala mamica
Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie
Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie
zadovoljna
Portal
Kaj se dogaja s Carmen po šovu? Razkrila nam je, kaj počne danes
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Dnevni horoskop: Spogledljiva narava rib prihaja do izraza, eno znamenje se jim ne bo moglo upreti
Viralni nogometaš dokazuje, da luksuzne torbice niso le za ženske
Viralni nogometaš dokazuje, da luksuzne torbice niso le za ženske
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
Edina obleka, ki je absolutni hit v vseh letnih časih
vizita
Portal
Vaše telo se stara hitreje, kot mislite: 8 znakov, ki jih ne ignorirajte
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Kateri prigrizek najbolj nasiti? Primerjava, ki preseneti
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Zakaj se pojavijo stalni občutki krivde?
Sonce ne vpliva le na kožo: tako UV-žarki spreminjajo delovanje imunskega sistema
Sonce ne vpliva le na kožo: tako UV-žarki spreminjajo delovanje imunskega sistema
cekin
Portal
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Spor zaradi 50.000 evrov mesečne najemnine naj bi končal razmerje
Spor zaradi 50.000 evrov mesečne najemnine naj bi končal razmerje
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
Kako zahtevati povišico po 45. letu (in zakaj večina to naredi narobe)
moskisvet
Portal
Med vožnjo ne gledate na cesto? Novi avtomobili bodo to zaznali
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Umrl nekdanji ameriški smučarski as: svet alpskega smučanja žaluje za neustrašnim tekmovalcem
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Bila je z največjim zapeljivcem Hollywooda, nato se je zaljubila v žensko
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
Pompeji, kot jih večina turistov ne pozna
dominvrt
Portal
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Strokovnjaki opozarjajo: limon in paradižnika ne zavijajte v aluminijasto folijo
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
okusno
Portal
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Rahli skutini cmoki po receptu naših babic: skrivnost je v eni sestavini
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Poletne slane pite, ki jih lahko postrežete za kosilo, večerjo ali na pikniku
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
Ali morate poleti znižati temperaturo hladilnika?
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804