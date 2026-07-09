Po boju z zdravstvenimi težavami z nepričakovano karierno odločitvijo

Dolly Parton se kljub zdravstvenim težavam ne namerava upokojiti. Oboževalce je presenetila z novico, da z muzikalom Dolly: A True Original Musical odhaja na Broadway. "To ni zgodba o blišču in sijaju, ki ga ljudje vidijo navzven," je legendarna country pevka, ki v predstavi sicer ne bo nastopila, povedala v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, in dodala: "Gre za to, od kod v resnici prihajam, kaj sem doživela, kaj sem izgubila, kaj sem ljubila in kako sem našla svojo življenjsko pot."

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80-letnica je pojasnila, da bo muzikal pripovedovan z njenimi lastnimi besedami in skozi glasbo, ki jo je spremljala na vsakem koraku njenega življenjskega in umetniškega potovanja. Razkrila je tudi, da za predstavo ustvarja nove pesmi, ob tem pa bodo zazvenele tudi nekatere njene največje uspešnice. "To so uresničene sanje. Komaj čakam, da vse to delim z vami," je dodala. Težko pričakovani muzikal pod režijsko taktirko Bartletta Shera bo prve predpremiere v New Yorku doživel decembra letos, uradna premiera pa bo 19. januarja 2027 – na njen 81. rojstni dan. Muzikal je bil prvič uprizorjen lani v Nashvillu, od takrat pa je doživel več ustvarjalnih sprememb.

Nova karierna poteza prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je zvezdnica zaradi zdravstvenih težav odpovedala svojo težko pričakovano koncertno rezidenco v Las Vegasu. Šest koncertov je najprej preložila že lansko leto, nato pa jih je še dokončno odpovedala. "Imam dobre in nekoliko slabe novice. Dobra novica je, da se zelo dobro odzivam na zdravila in zdravljenje ter da sem iz dneva v dan bolje," je povedala v videoposnetku, objavljenem maja, in dodala, da je slaba novica ta, da bo minilo še nekaj časa, preden bo znova pripravljena za nastope na odru.