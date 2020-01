Po božiču pri Beckhamovih Eva z družino za novo leto na plaži

Eva Longoria, poročena Baston, in Victoria Beckham sta že vrsto let zelo dobri prijateljici, zato ni presenečenje, da sta božične praznike, seveda tudi v družbi svojih družinskih članov, preživeli skupaj. No, Eva pa je nato hladno Veliko Britanijo zamenjala za priljubljeno dopustniško letovišče na toplem.

Eva Longoria Baston je bila pred dnevi povabljena na krst Victoriinih in Davidovih otrok, Harper Seven in Cruza. Ameriška zvezdnica pa je imela pomembno vlogo, saj jo je doletela čast in je bila njuna botra.

Eva Longoria Baston je z družino božič preživela pri Beckhamovih, novo leto pa v družbi najdražjih dočakala na plaži. FOTO: Profimedia

44-letna zvezdnica je dogodek izkoristila tudi za druženje s svojo dolgoletno prijateljico, 45-letno modno oblikovalko Victorio Beckham, s katero sta v nekaj dneh poskusili nadoknaditi zamujeni čas. Zaradi njunih uspešnih karier, napornih urnikov in ker živita na dveh različnih kontinentih se vidita bolj malo. Zato je Eva zadnji, lanski božič z družino preživela pri Beckhamovih. Z možem Josejem Bastonom in sinom Santiagom je nato odpotovala v tople kraje, in sicer v obmorsko letovišče San Lucas, od koder je delila predvsem fotografije s plaže.

Eva inJose Baston sta se decembra leta 2015 zaročila v Dubaju, kjer sta se mudila tudi decembra lani, na potovanju pa se jima je pridružil tudi prvorojenec Santiago. Do oltarja sta se sprehodila leta 2016 v Mehiki, maja lani pa sta v času filmskega festivala v Cannesu praznovala tretjo obletnico poroke. In v imenu družinske sreče se je glasila tudi njena novoletna čestitka: "Ne ozirajmo se nazaj. Na 2020! Srečno novo leto."