Po desetih letih premora se na glasbeno sceno vrača Hannah Mancini

Po desetih letih premora se na glasbeno sceno z novo pesmijo vrača pevka Hannah Mancini . "Naslov pesmi je What You Are in govori o odnosih, v katerih se nam začnejo oglašati rdeči alarmi," je povedala pevka.

"Ljudje namreč pogosto niso avtentični, ne pokažejo tega, kar v resnici so in s konceptom videa smo želeli ujeti to idejo," je dodala glasbenica in razkrila, kateri so zanjo največji rdeči alarmi pri ljudeh:"Hm, na televiziji ne smem zakleti, kajne? Kadar je kdo poln, saj veste česa, kadar se ljudje skrivajo za maskami, je to nekaj, kar ne more trajati."