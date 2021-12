Po devetih letih konec zakona igralke Meagan Good

Par se je poročil leta 2012, odločitev o razvezi pa javno naznanil za revijo People: ''Po mnogih molitvah in temeljitem razmisleku sva se odločila, da bova v prihodnost stopila ločeno, vendar za vedno povezana. Proslavila sva skoraj desetletje zakona, najina ljubezen je večna. Nihče od naju ne nosi krivde, oba verjameva, da je to najboljša odločitev za naslednje poglavje razvoja najine skupne ljubezni.''

40-letna igralka je tri leta starejšega Franklina spoznala na snemanju filma Skok čez metlo iz leta 2011. Zaročila sta se maja 2012 in poročila mesec kasneje. V skupni izjavi sta dodala še, da sta izjemno hvaležna za leta, ki sta jih preživela skupaj kot mož in žena: ''Zahvaljujeva pa se tudi bogu za to, kar je ustvaril v naju, in za blagoslov, da nama je v življenje prinesel drug drugega.''