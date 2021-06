Po DMX-ovi smrti se odvija boj za njegovo premoženje

V boj za premoženje pokojnega raperja se je najbolj odločno podala njegova zaročenka Desiree Lindstrom, ki je na sodišče vložila dokument, v katerem prosi, da bi jo tudi uradno razglasili za zunajzakonsko partnerico, vendar sodnik njeni prošnji ni ugodil.

Če bi bila njena prošnja uslišana, bi Lindstromovi, ki je bila z raperjem zaročena od leta 2019 in je tudi mama njunemu 5-letnemu sinu Exodusu, pripadalo lastništvo nad njegovim premoženjem, obetala pa bi si lahko tudi vse prihodnje dohodke, povezane z njegovo že izdano glasbo. Ker je v prihodnje za pričakovati večje prihodke od njegove glasbene zapuščine, pravni viri opozarjajo, da je treba vzpostaviti sistem, ki bi lahko upravljal s premoženjem, zato bo naslednji korak sodišča imenovanje zakonitih upraviteljev.

Prošnjo, da bi postali upravitelji, so vložili že zvezdnikovi odrasli sinovi, ki so rojeni v zakonu s Tashero Simmons. 28-letni Xavier, 21-letni Tacoma in 19-letni Sean so se pridružili polsestrama Sashi Simmons in Jadi Oden, ki sta podobno željo prav tako izrazili pred kratkim.