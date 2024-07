Po dolgem boju z boleznijo umrla Shannen Doherty

Igralka se je z diagnozo raka na dojkah prvič soočila leta 2015. Po zdravljenju je bila bolezen nekaj časa v remisji, nato pa je leta 2017 javnosti sporočila, da se je vrnil. Leta 2023 je dejala, da se je rak razširil še na kosti in možgane, v zadnjem času pa je napredoval do četrtega stadija, zato zvezdnica vse od leta 2022 ni mogla delati.

Zaradi svojega zdravstvenega stanja je že aprila letos javno priznala, da se pripravlja na svojo smrt. V svojem podkastu, je takrat razkrila, da je izpraznila skladišča s svojimi stvarmi in zmanjšala imetje, da bo njeni materi Rosi po njeni smrti lažje. "Moja prioriteta v tem trenutku je moja mama. Vem, da ji bo težko, če umrem pred njo," je še povedala in dodala, da je že pregledala stvari in prodala ali podarila starine in nekatere druge predmete, ki jih je pred leti začela zbirati.