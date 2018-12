Po dolgem času objavila novo skupno fotografijo

Turška igralca in zakonca Burak Özçivit in Fahriye Evcen Özçivitle redko objavljata fotografije iz zasebnega življenja, na katerih pozirata skupaj. Tokrat sta naredila izjemo in oboževalce razveselila z novo objavo. Na njen noseča 32-letna Fahriye svojega moža objema čez ramo, veliko pozornosti pa sta pritegnila tudi njuna poročna prstana.

''Ljubezen,'' je pod fotografijo zapisala bodoča mamica. Enako fotografijo je na svojem profilu objavil tudi 33-letni Burak, ki je pod fotografijo objavil le čustveni simbol v obliki srca. In s tem jasno in jedrnato povedal, da njegovo srce bije le zanjo.

Čeprav se na fotografiji ne vidi igralkinega nosečniškega trebuščka, pa je ta že lepo viden. Pred dnevi je namreč objavila fotografiji iz njunega skupnega dopusta v Nemčiji.

Burak se je slovenskim gledalkam zasidral v srce po vlogi Kemala v turški uspešnici Moja boš. Čeprav se je uspešnicaMoja bošposlovila z naših televizijskih zaslonov, je ta dobila naslednico. Na POP TV je prišla nova turška uspešnica Lepotica in zver, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri na POP TV. Zamujene epizode vas čakajo na VOYO.