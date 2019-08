Po dolgem času spet ujeta skupaj

Odkar sta 2017 začela razmerje, sta 41-letni James Franco in 26-letna Isabel Pakzadzelodiskretna, ko pogovor nanese na njunozasebno življenje. Da so med igralcem in publicistko preskočile iskrice, se je namigovalo že pred dvema letoma julija, igralec pa je njuno zvezo uradno potrdil novembra.

Za razliko od nekaterih zvezdnikov ne čutita nobene potrebe, da bi se izpostavljala na družbenih omrežjih, niti v javnosti. Na paparace žal nimata vpliva in le tem se občasno nasmehne sreča, ko ju ujamejo v objektiv na losangeleških ulicah ali med kakšnim oddihom.

Tokrat so ju opazili, ko sta odhajala na večerjo v eno od losangeleških restavracij. Kot kaže ni šlo za svečano priložnost, saj sta oba stavila na zelo sproščena in udobna oblačila. 41-letni igralec je nosil črne kavbojke in črn pulover z gepardom, medtem ko je njegova lepša polovica nosila modre kavbojke in ohlapno dolgo majico.