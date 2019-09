Po domnevnem spolnem napadu ji nihče ni priskočil na pomoč

Glasbenica Lily Allen že od leta 2013 deluje pod glasbeno založbo Warner Music. V svoji knjigi My Thoughts Exactly, ki jo je izdala leta 2016, pa je razkrila, da jo je eden od vplivnih mož založbe na službenem potovanju na Karibih leta 2016 spolno nadlegoval.

O spolni zlorabi je spregovorila že v svoji knjigi My Thoughts Exactly, ki jo je izdala leta 2016.

Lily je pripovedovala, da so bili na zabavi z vodilnimi osebami glasbene založbe, s katere pa je nato odšla v hotel. "Prišli smo do hotela in nisem našla ključev moje sobe, zato se je (eden od vodij) ponudil, da prespim v njegovi sobi. Sam je dejal, da bo poiskal moje ključe, mene pa je zmanjkalo na njegovi postelji," je povedala Lily. "Zbudila sem se in bil je gol v postelji ter me tepel po zadnjici," je nadaljevala in razkrila še, da je čutila, da je z njo želel imeti spolni odnos.

"Odločila sem se, da ne bom šla na policijo, saj nisem želela zganjati cirkusa," je priznala. Glasbenica domnevnega storilca nikoli ni prijavila policiji, vendar verjame, da večina glasbene industrije ve, kdo jo jo napadel.

Spregovorila zaradi žensk, ki so upale deliti svoje zgodbe

Lily je nato dejala, da so jo zgodbe žensk, ki so si upale spregovoriti o spolnih zlorabah v filmski industriji, opogumile, da je tudi sama spregovorila, saj je s tem želela zaščititi še druge ustvarjalce v glasbeni industriji. "Grozno bi se počutila, če bi izvedela, da je imel nekdo mlajši in ranljivejši podobno izkušnjo, ki bi jo sicer lahko preprečili."