Po Dujmićevi smrti sodišče prekinilo spor glede uporabe imena Novi fosili

''Sanja, Marinko in Zec so se, ne glede na začasni ukrep, ki ga je leta 2016 izdalo trgovsko sodišče in velja do pravnomočnosti sodbe, povezane s kršitvijo pravice do uporabe imena Novi fosili, 14. februarja 2020 v Splitu pojavili pod imenom Novi fosili" , je takrat na omrežju Facebook zapisala Snježana Dujmić , žena nedavno umrlega Rajka.

Takrat se je odzvala tudi Sanja Doležal in razložila: ''Na plakatih lepo piše, da nastopamo kot Sanja, Marinko in Zec. Piše tudi, da samo izvajamo hite skupine Novi fosili. Rajko nam ne more preprečiti koncertov in izvajanje skladb, do tega imamo pravico kot vsi drugi, on je avtor glasbe, tekstopisci nam ničesar ne prepovedujejo, tega nam ne more niti on.''