Dve leti od mamine smrti izgubil še 18-letno sestro

Metropolitanska policija je zaE! News povedala, da so reševalci odhiteli na kraj dogajanja, potem ko so dobili klic, da je ženski zastalo srce. Na kraju dogodka je bila tudi policijska ekipa, 18-letno dekle pa je bilo razglašeno za mrtvo.

27-letni Louis je tako dobri dve leti po smrti njune mameJohannah Deakin, ki je umrla za levkemijo, izgubil še sestro. Ironično je, da je pred enim tednom objavil čustveno pesem Two of Us, v kateri poje o svoji materi in tem, kako težko mu je ob njeni izgubi, hkrati pa je poudaril, da je bilo to nekaj, "kar je moral dati iz sebe" in da mu je bilo pesem zelo težko pokazati sestram.