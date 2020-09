Po dveh mesecih od ločitve v objemu hčerke Demi Moore

Paparaci so na ulicah Los Angelesa ujeli igralca Armieja Hammerja in Rumer Willis , ki sta se sprehajala objeta. Zvezdnik filma Pokliči me po svojem imenu je ob tej priložnosti nosil pleten moder pulover in rjave hlače, Rumer pa je posegla po belih kavbojkah in bež puloverju. Oba sta seveda nosila zaščitni maski. Ker sta si bila zelo blizu, so se začele pojavljati govorice, da sta par.

Spomnimo, da sta na začetku julija Armie in njegova dolgoletna izbranka 38-letna Elizabeth Chambersnaznanila, da se ločujeta in v skupni izjavi zapisala: "Trinajst let kot najboljša prijatelja, kot sorodni duši, partnerja in kasneje starša. Bilo je izjemno potovanje, a skupaj sva se odločila, da obrneva nov list in nadaljujeva najino pot vsak posebej. Ob vstopu v novo poglavje bodo najina prioriteta še vedno najini otroci in najino prijateljstvo. Prosiva za zasebnost, razumevanje in ljubezen v teh časih."

Nekdanja zaljubljenca sta se poročila maja 2010 in imata skupaj dva otroka, petletno hčerko Harper Grace in triletnega sina Forda Douglasa Armanda. Elizabeth je še isti mesec vložila ločitvene papirje, za datum ločitve je navedla 6. julij, kot razlog pa nepremostljive razlike. Med drugim je zaprosila tudi za preživnino.