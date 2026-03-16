Tuja scena

Po dveh mesecih v zaporu umrl osramočeni igralec John Alford

London, 16. 03. 2026 13.07 pred 56 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
John Alford

Po dveh mesecih, odkar je začel služiti zaporno kazen zaradi spolnega napada na dve najstnici, je umrl britanski igralec John Alford. 54-letnik je bil znan po otroški seriji Grange Hill in seriji London's Burning. Okoliščine smrti 54-letnika še preiskujejo, je povedal tiskovni predstavnik zapora.

V zaporu je umrl britanski igralec John Alford, ki je bil obsojen zaradi spolnega napada na dve najstnici, stari 14 in 15 let. 54-letnik je začel zaporno kazen služiti 14. januarja, kot je v izjavi za BBC povedal tiskovni predstavnik zapora, pa njegovo smrt še preiskujejo. Alford, katerega pravo ime je John Shannon, bi moral v zaporu ostati osem let in pol.

John Alford je umrl v zaporu, okoliščine njegove smrti pa še preiskujejo.
John Alford je umrl v zaporu, okoliščine njegove smrti pa še preiskujejo.
FOTO: Profimedia

Med njegovim sojenjem, ki je potekalo lani, je bila porota seznanjena, da je igralec za dekleti kupil steklenico vodke, ki sta jo nato spili pri prijateljih, spolni napad pa se je zgodil aprila 2022. Kot je poudaril tožilec, je bil Alford seznanjen z njuno starostjo, a jima je kljub temu priskrbel alkohol in ju nato zlorabil, poroča BBC. Igralec je obtožbe zanikal in jih označil za zaroto.

Porota ga je na koncu spoznala za krivega, Alford pa se je, po poročanju BBC-ja, takrat v dvorani zadrl: "Napaka! Tega nisem storil!" To pa ni bil njegov prvi prekršek. Igralec je bil leta 1999 spoznan za krivega razpečevanja drog, ki jih je prodal novinarju, ki je preiskoval pod krinko, istega leta pa je tako preživel devet mesecev za zapahi. Zaradi tega je ostal brez vloge v seriji London's Burning, ki se ji je pridružil leta 1993.

blurp_blurp
16. 03. 2026 13.41
hja v zaporih imajo takšne najraje in ponavadi se ne konča najbolje za njih
