Po dveh splavih naznanila nosečnost

Penn Badgley, ki trenutno navdušuje v seriji You, se bo razveselil prvega otroka.

Penn Badgley in njegova ženaDomino Kirke, glasbenica in doula (oseba pri porodu, op. a.), sta naznanila, da pričakujeta prvega otroka. Domino je novico sporočila na Instagramu, kjer je objavila fotografijo trebuščka, zraven pa zapisala, da je zanosila po dveh spontanih splavih.

"Spet smo tukaj ... nosečnost po izgubi je povsem nekaj drugega. Po dveh zaporednih spontanih splavih sva bila pripravljena odnehati. Prenehala sem zaupati svojemu telesu in začela sem sprejemati dejstvo, da ne bom nikoli mama. Kot spremljevalka, navzoča pri porodih, sem slišala in videla vse ..." je javno razodela svoja čustva. Med drugim je povedala, da ko je bila pri 25 letih noseča, ni vedela ničesar. V teh 10 letih opravljenega dela si je nabrala ogromno izkušenj in znanja, iz katerih se je lahko marsikaj naučila.