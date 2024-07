Po evakuaciji iz lokala Matt Damon z ženo uživa v grškem morju

Dopust v slogu Jasona Bourna, so se ob tem, ko so pred dnevi Matta Damona in njegovo ženo Luciano Barroso evakuirali iz enega od grških lokalov, pošalili hrvaški mediji. Zvezdnika, ki trenutno dopustujeta na grškem otoku Mikonos, so skupaj z ostalimi gosti zaradi grožnje z bombo policisti pospremili iz lokala. Zaljubljena zakonca zdaj sicer že uživata v valovih grškega morja, situacija z bombo pa naj bi bila po zagotavljanju policistov, lažna.

Matt Damon in njegova žena Luciana Barroso se te dni mudita na grškem otoku Mikonos. Zaljubljena zakonca sta si privoščila nekaj romantičnih dni oddiha, fotografi pa so ju ujeli med nežnimi objemi in zaljubljenimi pogledi, ki sta si jih izmenjevala med valovi grškega morja. Grčijo sta obiskala s svojimi otroki in prijatelji.

A njun dopust vseeno ni potekal povsem brez težav, saj sta bila nedavno dva od približno 4000 gostov lokala, ki so ga policisti evakuirali. Po poročanju Daily Maila, so organi pregona prejeli anonimno elektronsko sporočilo, v katerem je pisalo, da so v štirih barih na plaži po grškem otoku nastavljene bombe. Kot so ugotovili policisti, je šlo za lažno prijavo o eksplozivnih sredstvih, a so lokale preventivno vseeno evakuirali.

Dogodek se je zgodil v soboto zvečer. Lastnike lokalov so oblasti najprej pozvale naj utišajo glasbo in obiskovalcem naročijo, naj mirno odidejo. Dopust v slogu Jasona Bourna, so se ob videu igralca, ko je zapuščal lokal, pošalili hrvaški mediji in spomnili na lik, ki ga je priljubljen 53-letnik upodobil večkrat v svoji karieri.