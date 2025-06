Po glamurozni poroki v Benetkah si je Kylie Jenner vzela čas za najbližje

Kylie Jenner , ki se je pretekle dni v Benetkah mudila zaradi poroke Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez je v Italijo s seboj pripeljala tudi svoja dva otroka, sedemletno Stormie in triletnega Aira .

Milijarderka, ki ima otroka z nekdanjim partnerjem, reperjem Travisom Scottom , je objavila več fotografij družine, galeriji pa pripisala: "Jaz, moji otročički in Kevin, kolaček, kužek in opica."

27-letnica je bila ena od približno dvesto gostov, povabljenih na poroko enega izmed najbolj bogatih zemljanov. Ljubezen Bezosa in Sanchezove je na večdnevnem slavju slavila s svojo mati Kris Jenner in sestrami Khloe, Kendall in Kim Kardashian.