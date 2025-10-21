Svetli način
Tuja scena

Po glasbenikovi smrti poginil njegov pes: 'Sedaj je tam zgoraj z Ozzyjem'

Los Angeles, 21. 10. 2025 09.29 | Posodobljeno pred 1 uro

E.M.
4

Manj kot tri mesece po smrti Ozzyja Osbourna se je poslovil tudi njegov 14-letni psiček Elvis. "Počivaj v miru, dragi fant," se je s čustvenim zapisom poslovila Sharon Osbourne, dolgoletna soproga glasbene legende. "Elvis je sedaj tam zgoraj z Ozzyjem," so jo potolažili uporabniki družbenega omrežja Instagram.

"Ne morem verjeti, da to objavljam, ampak moj dragi Elvis je poginil ta teden. Dal mi je 14 dragocenih let in bil ob meni do konca. Počivaj v miru, dragi fant," se je s čustvenim zapisom in galerijo fotografij od dolgoletnega štirinožnega družinskega člana poslovila Sharon Osbourne, ki je zapisu dodala emotikon zlomljenega srca.

Smrt psička se je zgodila manj kot tri mesece po smrti Sharoninega dolgoletnega soproga, glasbene legende Ozzyja Osbourna. Spomnimo, oče heavy metal glasbe se je poslovil v 77. letu starosti in le nekaj tednov po ponovni združitvi s člani skupine Black Sabbath in velikem poslovilnem koncertu za oboževalce.

Sharon Osbourne je v galerijo fotografij, s katero se je poslovila od psička, vključila tudi fotografijo, na kateri Elvis počiva na prsnem košu glasbenika. "Elvis je sedaj tam zgoraj z Ozzyjem," so jo potolažili uporabniki družbenega omrežja Instagram.

