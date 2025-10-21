Po glasbenikovi smrti poginil njegov pes: 'Sedaj je tam zgoraj z Ozzyjem'

"Ne morem verjeti, da to objavljam, ampak moj dragi Elvis je poginil ta teden. Dal mi je 14 dragocenih let in bil ob meni do konca. Počivaj v miru, dragi fant," se je s čustvenim zapisom in galerijo fotografij od dolgoletnega štirinožnega družinskega člana poslovila Sharon Osbourne , ki je zapisu dodala emotikon zlomljenega srca.

Smrt psička se je zgodila manj kot tri mesece po smrti Sharoninega dolgoletnega soproga, glasbene legende Ozzyja Osbourna. Spomnimo, oče heavy metal glasbe se je poslovil v 77. letu starosti in le nekaj tednov po ponovni združitvi s člani skupine Black Sabbath in velikem poslovilnem koncertu za oboževalce.

Sharon Osbourne je v galerijo fotografij, s katero se je poslovila od psička, vključila tudi fotografijo, na kateri Elvis počiva na prsnem košu glasbenika. "Elvis je sedaj tam zgoraj z Ozzyjem," so jo potolažili uporabniki družbenega omrežja Instagram.