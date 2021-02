Po govoricah o varanju J.Lo in Alex srečna skupaj

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta se z zasebnim letalom odpravila na ogled 55. finala lige ameriškega nogometa NFL. Ekipa Tampa Bay Buccaneers je na domačem stadionu z 31:9 ugnala branilce naslova Kansas City Chiefs, legendarni podajalec Tom Brady pa je s tem prišel do svojega rekordnega sedmega naslova prvaka lige.

Spomnimo, da sta lani J.Lo in Shakira nastopili v polčasu Super Bowla v Miamiju, njun nastop pa do danes na YouTubu beleži rekordnih 197 milijonov ogledov. Zvezdnica se je obletnice tega veličastnega glasbenega spektakla spomnila tudi z objavo črno-belega videa, ki je nastal pred njenim velikim nastopom.

Slavna zaročenca sta na svojih profilih na družbenih omrežjih delila utrinke s tribune. Medtem ko je Alexa bolj zanimalo, katera ekipa bo slavila, je J.Lo seveda z navdušenjem čakala na polčas in glasbeni nastop The Weeknda , ki za razliko od 51-letne J.Lo lani ni postregel s preveč pompoznim nastopom.

Madison je kmalu zatem prekinila molk in se odzvala na špekulacije glede njenega odnosa z Alexom. Za Page Six je povedala, da se z nekdanjim zvezdnikom bejzbolske ekipe New York Yankees nista nikoli srečala osebno in da sta govorila le po telefonu. Dodala je, da nikoli nista imela fizičnega stika: "On je samo znanec. Svoje zaročenke ni nikoli varal z mano."

Bližnji viri A-Roda so dejali, da se Alex in Madison nista nikoli osebno spoznala.