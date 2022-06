Po hčeri se platformi OnlyFans pridružuje tudi Denise Richards

Nekdanja zvezdnica resničnostnega šova Real Housewives of Beverly Hills , ki predsodkov, s katerimi se bori njen nekdanji soprog, nima, je s prvo objavo navdušila oboževalce. Najprej je na omrežju Instagram objavila video, na katerem se po plaži sprehaja v beli obleki, ta pa ji pošasi polzi z ramen. 51-letnica je ob tem napisala, da je pripravljena in v ključnik dodala ime platforme ter kar 1,4 milijona sledilcev usmerila na nov profil z drznejšimi, plačljivimi vsebinami. Mesečna naročnina bo znašala manj kot 25 evrov.

Nekaj evrov cenejši je dostop do posnetkov in slik njene hčere. Dekle, ki je 18 let dopolnila letošnjega marca, je prvo fotografijo objavila 13. junija. Novica o novi karieri dekleta je hitro dosegla njenega očeta, ki je ob tem dejal: ''Je polnoletna in živi z njeno mamo. To se ni zgodilo pod mojo streho,'' in za odločitve hčere posredno obtožil Richardsonovo.