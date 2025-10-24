Svetli način
Po hekerskem napadu ukradli prestižni avtomobil Shaquilla O'Neala

Miami, 24. 10. 2025 12.56 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
4

Nekdanji košarkar Shaquille O'Neal je bil žrtev ropa. Kot poroča Page Six, so 53-letnemu zvezdniku po domnevnem hekerskem napadu na transportno podjetje ukradli luksuzni avtomobil znamke Range Rover, ki je bil prirejen posebej za njegovih 216 centimetrov višine na voznikovi strani. Prestižno vozilo naj bi bilo vredno nekaj več kot 155.000 evrov.

Nepridipravi so ukradli luksuzno vozilo nekdanjega košarkarja Shaquilla O'Neala. Kot poroča Page Six, so tisti, ki o podrobnostih kraje vedo več, prepričani, da je bil avtomobil ukraden s pomočjo hekerskega napada na transportno podjetje, ki je za zvezdnika priredilo range roverja, za informacije, ki bi pomagale pri iskanju vozila, pa ponujajo nagrado.

Shaquille O'Neal je ostal brez luksuznega vozila.
Shaquille O'Neal je ostal brez luksuznega vozila. FOTO: Profimedia

Popolnoma nov avtomobil je bil sredi predelave, kar naj bi njegovo vrednost povečalo na 258.000 evrov, in so ga nedavno poslali iz Atlante v Louisiano, a tja ni nikoli prispel. Ko je podjetje začelo poizvedovati, zakaj vozilo še ni prispelo, so ugotovili, da se je njegova lokacija nekje izgubila in je pogrešano.

Nepridipravi naj bi avtomobil uspeli locirati tako, da so vdrli v sistem transportnega podjetja, ki je prevažalo Shaqovo vozilo. Po poročanjih ameriških medijev je kraja luksuznih vozil na območju Združenih držav Amerike postala dobičkonosen posel, policija pa beleži vedno več takšnih primerov. Da bi svoj avtomobil dobil čim prej nazaj, nekdanji košarkar tesno sodeluje s preiskovalci.

53-letnik je sicer znan kot velik ljubitelj avtomobilov, vrednost njegove zbirke pa ocenjujejo na nekaj manj kot štiri milijone. Med dragocenimi primerki, ki jih ima v garaži, so tudi Ferrari 355 F1 Spider, Bentley Azure, Lamborghini Gallardo in 2018 Vaydor. Večina teh je posebej prirejena zanj. Zvezdnik je pred časom že razkril, da ima 40 avtomobilov in iskreno priznal: "Ne vem, zakaj."

Shaquille O’Neal avtomobil kraja košarkar
Nace Štremljasti
24. 10. 2025 14.31
+1
a se tega možakarja lahko vidi tudi v temi,sprašujemo za prjatla ki je lovec
ODGOVORI
1 0
SEJBOBOL
24. 10. 2025 14.12
+3
Hekerji kradejo avtobile ... Neki tu mi ne gre skup ....
ODGOVORI
4 1
Trump
24. 10. 2025 13.48
-2
33rd degree Mason...
ODGOVORI
0 2
Amor Fati
24. 10. 2025 13.01
+2
Ko v javnosti glumiš, da si skromen.
ODGOVORI
5 3
