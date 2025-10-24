Po hekerskem napadu ukradli prestižni avtomobil Shaquilla O'Neala

Nepridipravi so ukradli luksuzno vozilo nekdanjega košarkarja Shaquilla O'Neala . Kot poroča Page Six , so tisti, ki o podrobnostih kraje vedo več, prepričani, da je bil avtomobil ukraden s pomočjo hekerskega napada na transportno podjetje, ki je za zvezdnika priredilo range roverja, za informacije, ki bi pomagale pri iskanju vozila, pa ponujajo nagrado.

Popolnoma nov avtomobil je bil sredi predelave, kar naj bi njegovo vrednost povečalo na 258.000 evrov, in so ga nedavno poslali iz Atlante v Louisiano, a tja ni nikoli prispel. Ko je podjetje začelo poizvedovati, zakaj vozilo še ni prispelo, so ugotovili, da se je njegova lokacija nekje izgubila in je pogrešano.

Nepridipravi naj bi avtomobil uspeli locirati tako, da so vdrli v sistem transportnega podjetja, ki je prevažalo Shaqovo vozilo. Po poročanjih ameriških medijev je kraja luksuznih vozil na območju Združenih držav Amerike postala dobičkonosen posel, policija pa beleži vedno več takšnih primerov. Da bi svoj avtomobil dobil čim prej nazaj, nekdanji košarkar tesno sodeluje s preiskovalci.