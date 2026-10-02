Po hudi poškodbi vratu zvezdnica serije Batwoman predčasno zapustila snemanje

Ruby Rose se je v Maleziji udeležila snemanja vojaškega resničnostnega šova, v katerem so znane obraze postavili pred fizično in psihično zahtevne preizkušnje. Toda njen nastop se je končal že drugi dan, ko je po opravljeni preizkušnji ob vstopanju v vozilo z glavo udarila ob streho.
Zvezdnica je začutila zategovanje v vratu, veliko močnejši pa je bil psihološki odziv na dogodek. Zaradi izkušenj iz preteklosti je njeno telo, kot je opisala sama, reagiralo z občutkom, da se ponavlja njena težka stara poškodba. Snemanje je zato prostovoljno zapustila in svoje zdravje postavila pred željo, da bi dokončala izziv.
Razlog za njeno previdnost sega v leto 2019, ko se je pri izvajanju kaskaderskih prizorov za serijo Batwoman tako hudo poškodovala, da je potrebovala urgentno operacijo vratu. Poškodovani medvretenčni ploščici sta ogrožali njeno hrbtenjačo, zato je igralka trpela hude bolečine in izgubljala občutek v rokah. Zdravniki so jo opozorili, da bi brez operacije lahko ostala paralizirana. Rose je takrat prestala poseg, pri katerem so ji v vrat vstavili dve umetni medvretenčni ploščici.
O težki izkušnji je podrobneje spregovorila šele v zadnjih mesecih, tudi o tem, kako dolgotrajne so bile posledice. Po njenih besedah ji je okrevanje vzelo približno štiri leta življenja, v najtežjem obdobju pa je imela občutek, da od nje ni ostalo skoraj nič.
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