Po hudi prometni nesreči umrl Šaban Šaulić

Srbski pevec Šaban Šaulić, ki bi letos dopolnil 68 let, je imel na avtocesti v severnozahodnem delu Nemčije hudo prometno nesrečo.



Po prvih informacijah se je nesreča zgodila po Šaulićevemnastopu vBilefeldu. 67-letnega glasbenika so po nesreči takoj odpeljali v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam.

Po informacijah, navedenih v policijskem zapisniku, sta dve vozili zleteli s ceste na bankino. V avtomobilu znamke seat ibiza naj bi bile tri osebe, med njimi tudi Šaulić.

Novico o njegovi smrti je za ''Novosti'' potrdil njegov zet Bata Mirković.

Šaban Šaulić se je rodil leta 1951 v srbskem kraju Šabac. Poročen je bil z Gordano Šaulić, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci Ilda Šaulić, Mihajlo Šaulić inSanela Šaulić.

V svoji bogati glasbeni karieri se ga je prejel vzdevek ''kralj narodne glasbe''. Oboževalci pa se ga bodo spominjali po hitih, kot so Ti me varaš najbolje, Dva galeba bela, Kraljice srca moga, Dodji da ostarimo zajedno in drugih.