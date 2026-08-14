Po incidentu v zaporu Diddyja premestili iz samice

Sean Combs je 'odslužil' svojo kazen za pretep z drugim zapornikom in se po bivanju v samici vrača nazaj med sojetnike. Zvezdnik, bolj znan pod imenom Diddy, je v zveznem zaporu v New Jerseyju pred več kot tednom dni poskrbel za incident, zaradi katerega se je znašel v disciplinskem postopku, a Zvezni urad za zapore podrobnosti javnosti ni razkril.

Sean Diddy Combs ni več v samici, temveč se je vrnil med ostale zapornike. FOTO: Profimedia

Vzrok za incident v Fort Dixu je bila po pričevanjih vira osebna žaljivka, ki jo je drug zapornik namenil Combsu. Ta se na besede ni odzval mirno, temveč se je vpletel v fizični konflikt, v katerem se je menda po navedbah nekaterih očividcev presenetljivo dobro držal. Takoj po pretepu so pazniki oba udeleženca ločili, Diddyja pa so nemudoma premestili v samico. Čeprav so se takšni incidenti v preteklosti že dogajali, je ta specifičen dogodek povzročil val zanimanja medijev, zlasti ker se je zgodil v času, ko njegovi odvetniki poskušajo doseči njegovo predčasno izpustitev.

56-letnik, ki prestaja kazen zaradi obtožb, povezanih s prostitucijo, bo tako zaradi obračuna s pestmi v zaporu moral ostati dlje. Njegovo bivanje v zaporu zaznamujejo številne kršitve pravil. Že zgodaj so ga oblasti opazile pri uporabi prepovedanih substanc (domačega žganja) in kršenju pravil komuniciranja, kar je rezultiralo v prvem podaljšanju kazni. Incident s pretepom je status le še zapletel. Če so najprej predvidevali, da ga bodo izpustili 24. januarja 2028, je uradni datum po spopadu prestavljen na 20. februar 2028.