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Tuja scena

Po incidentu v zaporu Diddyja premestili iz samice

New Jersey, 14. 08. 2026 16.14 pred 3 urami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
Sean Diddy Combs

Diddy se je lahko vrnil med ostale zapornike. Po nedavnem incidentu, ko se je v zveznem zaporu v New Jerseyju stepel z drugim sojetnikom, so ga namreč premestili v samico, zdaj pa se znova vrača nazaj. Zaradi obračuna s pestmi so 56-letnika, ki prestaja kazen zaradi obtožb, povezanih s prostitucijo, obravnavali v disciplinskem postopku. Obenem so mu podaljšali tudi bivanje v zaporu.

Sean Combs je 'odslužil' svojo kazen za pretep z drugim zapornikom in se po bivanju v samici vrača nazaj med sojetnike. Zvezdnik, bolj znan pod imenom Diddy, je v zveznem zaporu v New Jerseyju pred več kot tednom dni poskrbel za incident, zaradi katerega se je znašel v disciplinskem postopku, a Zvezni urad za zapore podrobnosti javnosti ni razkril.

Sean Diddy Combs ni več v samici, temveč se je vrnil med ostale zapornike.
Sean Diddy Combs ni več v samici, temveč se je vrnil med ostale zapornike.
FOTO: Profimedia

Vzrok za incident v Fort Dixu je bila po pričevanjih vira osebna žaljivka, ki jo je drug zapornik namenil Combsu. Ta se na besede ni odzval mirno, temveč se je vpletel v fizični konflikt, v katerem se je menda po navedbah nekaterih očividcev presenetljivo dobro držal. Takoj po pretepu so pazniki oba udeleženca ločili, Diddyja pa so nemudoma premestili v samico. Čeprav so se takšni incidenti v preteklosti že dogajali, je ta specifičen dogodek povzročil val zanimanja medijev, zlasti ker se je zgodil v času, ko njegovi odvetniki poskušajo doseči njegovo predčasno izpustitev.

Preberi še Diddyjev izhod na prostost prestavljen: V zaporu se je zapletel v pretep

56-letnik, ki prestaja kazen zaradi obtožb, povezanih s prostitucijo, bo tako zaradi obračuna s pestmi v zaporu moral ostati dlje. Njegovo bivanje v zaporu zaznamujejo številne kršitve pravil. Že zgodaj so ga oblasti opazile pri uporabi prepovedanih substanc (domačega žganja) in kršenju pravil komuniciranja, kar je rezultiralo v prvem podaljšanju kazni. Incident s pretepom je status le še zapletel. Če so najprej predvidevali, da ga bodo izpustili 24. januarja 2028, je uradni datum po spopadu prestavljen na 20. februar 2028.

Razlagalnik

Samica oziroma disciplinska izolacija je oblika zaporne kazni, pri kateri je zapornik nameščen v ločeno celico, kjer je izoliran od stikov z drugimi zaporniki. Takšen ukrep se običajno uporablja kot disciplinski postopek za kršitelje pravil, z namenom zagotavljanja varnosti v zaporu ali kaznovanja za nasilno vedenje. V takšnih celicah so zaporniki pod strogim nadzorom, njihovo gibanje je omejeno, stiki z zunanjim svetom pa so minimalni.

Zvezni urad za zapore (Federal Bureau of Prisons - BOP) je agencija znotraj Ministrstva za pravosodje Združenih držav Amerike, ki je odgovorna za upravljanje zveznih zaporov. Njegova glavna naloga je varno, humano in učinkovito izvajanje zapornih kazni, ki jih izrečejo zvezna sodišča. Agencija skrbi za upravljanje ustanov, rehabilitacijske programe za zapornike in nadzor nad disciplino v zaporih po celotnih ZDA.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Sean Diddy Combs zapor kazen New Jersey Fort Dix pretep prostitucija

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KOMENTARJI2

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Desno
14. 08. 2026 19.41
Prej ga bood fentali
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0 0
rok1211
14. 08. 2026 16.49
javnost več ne zanimajo takšne osebnosti kaj dosti..svet se spreminja
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+2
3 1
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