Po izgubi sestre: Moje srce krvavi

Louisa Tomlinsona, pevca zasedbe One Direction, je dobri dve leti po izgubi mame doletela nova izguba, saj je pri rosnih 18 letih umrla še njegova sestra Félicité Tomlinson, domnevno zaradi srčnega napada. Več podrobnosti o njeni nenadni smrti bo pokazala obdukcija.

Medtem ko se je pevec umaknil iz javnosti, sta se prvič po smrti javili njeni sestri, 14-letni dvojčici Daisy in Phoebe Tomlinson. Phoebe je na Instagramu objavila sestrino fotografijo iz otroštva in zraven zapisala, kako izgubljena je brez nje: "Ni besed, ki bi opisale, kako šokirani in zlomljenega srca smo. Bila si moja najboljša prijateljica, sestra, motivacija in oseba, ki me je zaradi svojih čudovitih šal spravila v jok. Brez tebe sem izgubljena, in misel, da te ne bom nikoli več videla, me izjemno straši. Vedno te bom ljubila, z mamo bosta v mojem srcu vedno imeli poseben prostor, vse do trenutka, ko se znova srečamo. Prosim, povej mi, da nas čuvaš in da se boš vedno spominjala, kako sva se smejali," je žalostno zapisala in na koncu dodala, da je vesela, da sta zdaj skupaj z mamo v nebesih.