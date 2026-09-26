Ob polemiki, ki je nastala po izključitvi raperja iz skupine gostujočih glasbenikov na turneji Eda Sheerana, je Macklemore ob napovedi svoje nove turneje Free Palestine na Instagramu spregovoril o podpori Palestini in vlogi umetnikov. "Prišlo je do kolektivnega prebujanja glede osvoboditve Palestine, moči milijarderjev, ki poskušajo utišati te pozive, in tega, kaj trenutno pričakujemo od umetnikov," je zapisal. "Smo leta 2026. Biti apolitičen v času genocida ni več mogoče. Ljudje od umetnikov pričakujejo, da se odzovejo, se poučijo in delujejo v skupnosti. Da oder izkoristijo za več kot le zabavo. Da se uprejo, ko pozivi k svobodni Palestini naletijo na poskuse utišanja," je še dodal.

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Turneja se bo začela 26. oktobra v Dublinu, nadaljevala tri dni pozneje v francoski prestolnici, končala pa 30. oktobra v londonski dvorani Wembley Arena. Kmalu bo sporočil še imena nastopajočih in datume koncertov v ZDA. Ves izkupiček od koncertov bo namenil organizacijam, ki delujejo v podporo Palestini, je še napovedal.

Po izključitvi s Sheeranove turneje Macklemore s potezo v podporo Palestini FOTO: Profimedia

Po tem, ko je bil Macklemore izključen s turneje angleškega glasbenika, je nato več gostujočih glasbenikov odpovedalo svoj nastop na turneji. Med njimi so bili irski kantavtor Aaron Rowe, skupina Lukas Graham ter glasbenik Finneas O'Connell. Cene vstopnic za preostale koncerte v ZDA, Mehiki in Južni Ameriki so se znižale, širijo se tudi pozivi k bojkotu turneje.