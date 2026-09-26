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Po izključitvi s Sheeranove turneje Macklemore s potezo v podporo Palestini

Dublin, 26. 09. 2026 13.30 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž. STA
Po izključitvi s Sheeranove turneje Macklemore s potezo v podporo Palestini

Po izključitvi s turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi svojih izjav v podporo Palestini je ameriški raper Macklemore napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. S serijo koncertov želi zagotoviti humanitarno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu, imena gostov in datume koncertov v ZDA bo še sporočil.

Ob polemiki, ki je nastala po izključitvi raperja iz skupine gostujočih glasbenikov na turneji Eda Sheerana, je Macklemore ob napovedi svoje nove turneje Free Palestine na Instagramu spregovoril o podpori Palestini in vlogi umetnikov. "Prišlo je do kolektivnega prebujanja glede osvoboditve Palestine, moči milijarderjev, ki poskušajo utišati te pozive, in tega, kaj trenutno pričakujemo od umetnikov," je zapisal. "Smo leta 2026. Biti apolitičen v času genocida ni več mogoče. Ljudje od umetnikov pričakujejo, da se odzovejo, se poučijo in delujejo v skupnosti. Da oder izkoristijo za več kot le zabavo. Da se uprejo, ko pozivi k svobodni Palestini naletijo na poskuse utišanja," je še dodal.

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Turneja se bo začela 26. oktobra v Dublinu, nadaljevala tri dni pozneje v francoski prestolnici, končala pa 30. oktobra v londonski dvorani Wembley Arena. Kmalu bo sporočil še imena nastopajočih in datume koncertov v ZDA. Ves izkupiček od koncertov bo namenil organizacijam, ki delujejo v podporo Palestini, je še napovedal.

Po izključitvi s Sheeranove turneje Macklemore s potezo v podporo Palestini
Po izključitvi s Sheeranove turneje Macklemore s potezo v podporo Palestini
FOTO: Profimedia

Po tem, ko je bil Macklemore izključen s turneje angleškega glasbenika, je nato več gostujočih glasbenikov odpovedalo svoj nastop na turneji. Med njimi so bili irski kantavtor Aaron Rowe, skupina Lukas Graham ter glasbenik Finneas O'Connell. Cene vstopnic za preostale koncerte v ZDA, Mehiki in Južni Ameriki so se znižale, širijo se tudi pozivi k bojkotu turneje.

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Sheeran, ki je doslej zavzemal apolitično držo, se je pred kratkim na koncertu odzval in dogajanje na območju Gaze označil za katastrofalno, neupravičeno in nesorazmerno. Kot je dodal, se mu ob obsegu uničenja in izgubi življenj civilistov ter otrok para srce, obenem pa ni mogoče prezreti sistemske krivice na Zahodnem bregu.

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Brane123
26. 09. 2026 14.55
Prodajat se pa zna. Mu gre priznati :)
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