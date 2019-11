Po izpustu iz zapora želi pomagati jetnicam

Potem, ko je igralka Felicity Huffman 11 dni preživela v zaporu, želi izboljšati življenja tistim ženskam, ki so še vedno za rešetkami. Vir blizu igralke je za Entertainment Tonight dejal, da so pogoji v zaporu zelo težki in ženskam tam nihče ne pomaga, da bi jim bilo prestajanje kazni prijetnejše. "Felicity je čutila, da se ženske tam počutijo zavržene in pozabljene," je pripovedoval. "Rada jih je imela in se je z njimi zelo ujela. Ko je odšla, pa se je počutila krivo, da jih je pustila za seboj," je pojasnil.

56-letnica je v zaporu pristala zaradi vpletenosti v goljufivo zaroto, s kateri so starši svoje otroke vpisovali na elitne ameriške univerze. Igralka bi morala biti v zaporu 14 dni, vendar je bila po 11 dneh predčasno izpuščena, zdaj pa bo eno leto pod nadzorom. Opraviti mora tudi 250 ur družbeno koristnega dela, ki naj bi ga po navedbah Yahoo!že začela opravljati. "V sklopu njenega družbeno koristnega dela želi pomagati ženskam, ki so ravno prišle v zapor in potrebujejo pomoč pri ponovnem vstopu v družbo," je povedal prej omenjeni vir. "To delo bo zanjo dolgoročna obveznost in bo obsegalo več ur, kot pa jih mora opraviti," je dodal.