Po Jeleni Karleuši profil deaktivirali še srbskemu vplivnežu Baku Prasetu

Pred dobrim tednom je podjetje Meta blokiralo Instagram profil srbske pevke Jelene Karleuše, zdaj pa so ukinili YouTube kanal znanega srbskega vplivneža Bake Praseta. Vzrok za ukinitev njegovega profila za zdaj sicer še ni znan. Baka Prase – tako kot Karleuša – javno nasprotuje protestom študentov v Srbiji, ki so se začeli po zrušitvi nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti in ostali, ki se jim pridružujejo pri protestih, od odgovornih še naprej zahtevajo prevzem odgovornosti.