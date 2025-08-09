Po Jessici Alba z 21 let mlajšo novo ljubezen našel tudi Cash Warren?

Na novo zvezo je po razpadu zakona z Jessico Alba pripravljen tudi Cash Warren. Filmskega producenta so ulični fotografi ujeli, ko se je odpravljal z zmenka z 21 let mlajšo Hano Sun Doerr in sta pred eno od znanih restavracij v Los Angelesu ravno sedla v avtomobil. Mlada manekenka, ki je po videzu zelo podobna producentovi nekdanji ženi, je bila nasmejana in je delovala zelo sproščeno.
Čeprav je Warren še nekaj tednov nazaj trdil, da se ne sestaja z nikomer, pa se je v tem času očitno to spremenilo. V objemu drugega so opazili tudi Jessico, njen nekdanji mož pa je v izjavi za TMZ dejal, da je srečen zanjo.
Da sta se po 17 letih zakona razšla, je januarja z zapisom na družbenem omrežju potrdila zvezdnica: "Že nekaj let sem na poti samoprepoznavanja in spremembe - tako kot posameznica in kot Casheva partnerka. Ponosna sem na to, kako sva v času 20 let, odkar sva par, zrasla, sedaj pa je čas, da zaživiva novo poglavje rasti in razvoja kot posameznika. Še naprej se bova spoštovala, ljubila in bila prijazna drug do drugega, saj ostajava družina. Najini otroci so prioriteta, v tem času pa prosiva za zasebnost."
Igralka, ki ima z Warrenom tri skupne otroke, je februarja zaprosila za uradno ločitev. Z 32-letnim Dannyjem Ramirezom so 44-letnico prvič v javnosti opazili maja.
