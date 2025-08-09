Svetli način
Tuja scena

Po Jessici Alba z 21 let mlajšo novo ljubezen našel tudi Cash Warren?

Los Angeles, 09. 08. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Šest mesecev po razhodu z dolgoletno ženo, igralko Jessico Alba, se z drugo sestaja tudi Cash Warren. Medtem ko so zvezdnico filma Cukrček že opazili med poljubljanjem z mlajšim igralskim kolegom Dannyjem Ramirezom, pa so sedaj na zmenku ujeli tudi filmskega producenta. 46-letnik je večerjal s 25-letno Hano Sun Doerr, ki je nasmejana sedla z njim v avtomobil.

Na novo zvezo je po razpadu zakona z Jessico Alba pripravljen tudi Cash Warren. Filmskega producenta so ulični fotografi ujeli, ko se je odpravljal z zmenka z 21 let mlajšo Hano Sun Doerr in sta pred eno od znanih restavracij v Los Angelesu ravno sedla v avtomobil. Mlada manekenka, ki je po videzu zelo podobna producentovi nekdanji ženi, je bila nasmejana in je delovala zelo sproščeno.

Cash Warren in Hana Sun Doerr na zmenku v Los Angelesu.
Cash Warren in Hana Sun Doerr na zmenku v Los Angelesu. FOTO: Profimedia

Čeprav je Warren še nekaj tednov nazaj trdil, da se ne sestaja z nikomer, pa se je v tem času očitno to spremenilo. V objemu drugega so opazili tudi Jessico, njen nekdanji mož pa je v izjavi za TMZ dejal, da je srečen zanjo.

Mnogi so opazili, da je Hana Sun Doerr precej podobna Warrnovi nekdanji ženi.
Mnogi so opazili, da je Hana Sun Doerr precej podobna Warrnovi nekdanji ženi. FOTO: Profimedia

Da sta se po 17 letih zakona razšla, je januarja z zapisom na družbenem omrežju potrdila zvezdnica: "Že nekaj let sem na poti samoprepoznavanja in spremembe - tako kot posameznica in kot Casheva partnerka. Ponosna sem na to, kako sva v času 20 let, odkar sva par, zrasla, sedaj pa je čas, da zaživiva novo poglavje rasti in razvoja kot posameznika. Še naprej se bova spoštovala, ljubila in bila prijazna drug do drugega, saj ostajava družina. Najini otroci so prioriteta, v tem času pa prosiva za zasebnost."

Igralka, ki ima z Warrenom tri skupne otroke, je februarja zaprosila za uradno ločitev. Z 32-letnim Dannyjem Ramirezom so 44-letnico prvič v javnosti opazili maja.

jessica alba cash warren ljubezen nekdanja zakonca
